محمود محيي الدين عن أهمية "النقد الدولي": أشبه بمركز إطفاء للحرائق

هنأ الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، الدولة المصرية لاحتفاظها بهذا المنصب، موجهًا في الوقت ذاته الشكر والتقدير لكافة الدول العربية التي صوتت له.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على شاشة "الحياة"، أن صندوق النقد الدولي منذ إنشائه في الأربعينيات بعد الحرب العالمية الثانية كان له دور مهم للغاية، وزادت أهميته في هذه الأوقات التي تشهد مجموعة من الأزمات وليست أزمة واحدة.

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وعضو مجلس إدارته ممثلًا لمصر والمجموعة العربية، إلى أنه تحدث منذ أسابيع عن أبعاد مختلفة سواء أزمة صحية أو أزمة في الاقتصاد وتراجع النمو، ومشاكل البطالة عالميًا، بالإضافة إلى أزمة الديون، مؤكدًا أننا في أزمات طويلة وصندوق النقد الدولي بمثابه مركز إطفاء الحرائق ومنع حرائق جديدة.

وأوضح "محيي الدين"، أن أهمية صندوق النقد الدولي تكمن في كونه بمثابة "رجل الإطفاء"، وتزداد أهميته عندما تكون هناك تهديدات لمثل هذه الحرائق، فالاقتصاد الدولي الوضع به ليس جيدًا وهناك انكماش كبير في الاقتصاد العالمي، وهناك تراجع في النمو لا يقل عن 4.5% كما هو معلن مؤخرًا.

وتابع: "فيه بطالة حول العالم وفقدان ما 500 مليون فرصة عمل بسبب الازمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، فيه مشكلة قبل كده في موضوع تفاقم المديونية بسبب تراجع الدخول، وأيضًا بسبب اقتران الاستدانة لتمويل الامور اللازمة للتعامل مع الأزمة الخاصة بالصحة".

وأعلن مجلس الوزراء، في بيان صادر عنه منذ قليل، إنه تم انتخاب المرشح المصري الدكتور محيي الدين بالاجماع مديراً تنفيذياً بصندوق النقد الدولي وعضواً بمجلس ادارته ممثلاً لمصر ومجموعة الدول العربية، والتي تمشل مصر والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر والأردن والعراق ولبنان واليمن بالاضافة إلى المالديف.