SSC Tuatara تحطم أسطورة بوجاتي كأسرع سيارة في العالم

تتنافس شركات السيارات منذ فجر التاريخ على لقب أسرع سيارة، على الأقل فى فئتها لكى تحظى بمبيعات وشهرة أكبر من المنافسين بسبب سرعتها والتى يبحث عنها الشباب، ولكن مع ظهور شركات السيارات الخارقة مثل "بوجاتي" على سبيل المثال، تغير الأمر وأصبح لقب أسرع سيارة في العالم حقيقة وواقعا ملموسا، وأصبحت شركات محدودة تنافس لتحظى بهذا اللقب.

وفى 13 سبتمبر 2007 تم تتويج SSC ULTIMATE AERO بلقب أسرع سيارة انتاجية فى العالم بمتوسط سرعة 412كم\س وتم تغيير الرقم واللقب عدة مرات خلال السنوات الماضية لصالح سيارات أخرى.

وفى نوفمبر 2017 حصدت لقب أسرع سيارة في العالم Koenigsegg Agera RS وكانت بسرعة 447 كم\س، ولكن فى 2020 خطفت منها هذا اللقب Bugatti Chiron Super Sport 300+ كأسرع سيارة إنتاجية في العالم بمتوسط سرعة 490 كم\س.

ولكن تغيرت الموازين الآن، ليسجل التاريخ أنه فى 10 أكتوبر 2020 خطفت SSC Tuatara من بوجاتي هذا اللقب، وأصبحت أسرع سيارة إنتاجية في العالم مخصصة للشوارع بشكل قانوني، حيث سجلت هذه السيارة الخارقة SSC Tuatara رقمين:

الرقم الأول:301 ميل (484 كم\س).

الرقم الثانى:331 ميل (532 كم\س).

أما الرقم المسجل بشكل قانونى هو 316 ميل (508 كم\س).

ومن جانبه قال السائق الذي قاد السيارة "أوليفر ويب"، إنه لا يزال يسير بشكل جيد، مضيفًا أنه كان من الممكن أن يكون أسرع لولا الرياح المتقاطعة.

الجدير بالذكر، أن SSC Tuatara تعمل بمحرك 5.9 لتر توين تربو يولد قوة 1750 حصانا، وستنتج السيارة بكميات قليلة جدًا 100 سيارة فقط على مستوى العالم، ويبدأ سعرها من مليون و625 ألف دولار، ويصل إلى مليون و900 ألف دولار.