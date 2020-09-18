مجموعة فولكس واجن توافق على صفقة بيع "بوجاتى"

تتجه صناعة السيارات إلى إنتاج السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة لتحقيق زيرو انبعاثات، وبدأت السيارات الكهربائية فى الانتشار أسرع من التوقعات وحققت مبيعات عالية خلال 2018 و2019، وحتى فى فترة الركود التى أحدثتها كورونا، وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية خاصة شركة تيسلا.

وقررت مجموعة فولكس واجن، المالكة لعلامة "بوجاتى" الفرنسية أن تبيع الشركة الفرنسية العريقة إلى شركة "Rimac" المتخصصة فى صناعة البطاريات الكهربائية وتكنولوجيا السيارات الكهربائية.

حسب ما ذكرته "رويترز" فإن مجموعة فولكس واجن، وافقت على الصفقة الأسبوع الماضى بدون توقيع عقد، ومن المتوقع أن توقع الشركتان على عقد البيع خلال أسبوعين على الأكثر.

الجدير بالذكر أن شركة بورش التابعة لمجموعة فولكس واجن، تمتلك 15.5% من أسهم شركة "Rimac"، وتملك أيضا شركة بورش 50% من أسهم شركة "بوجاتى" وبذلك ستزداد حصة "بورش" فى أسهم شركة "Rimac" وبذلك تستفيد مجموعة فولكس واجن بأن يكون لها حصة فى الشركة.