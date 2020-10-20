مصدر بـ"الصحة": فاكسيرا تتوقف عن استقبال متطوعي لقاح كورونا بفرع الدقي

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، عن وقف استقبال المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية على اللقاح الصيني لفيروس كورونا المستجد في "فاكسيرا" التابعة لهيئة المصل واللقاح.

وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "فاكسيرا" اكتفت بـ 3 آلاف متطوع، أما الثلاثة آلاف متطوع الآخرين فسيتم استقبالهم في مركز القطامية.

وأضاف المصدر أن الوزارة أعلنت عن استقبال المتطوعين الراغبين في المشاركة في التجارب على اللقاح بمركز صحة القطامية بالتجمع الثالث، والذي يتكون من 5 عيادات لتلقي اللقاح هناك.

وأوضح المصدر أن المشاركين في التجارب الإكلينيكية لفيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة يتلقون جرعتين من التطعيم بينهما 21 يوماً، لافتًا إلى متابعة الحالة الصحية للمشارك على مدار 12 شهرًا بعد الحصول على الجرعة الأولى، من خلال الزيارات الميدانية أو المتابعة عبر الهاتف على الخط الساخن "15530"، وتسجيل أي ملاحظات أو أعراض قد تظهر على المشارك خلال فترة المتابعة.

وأكد المصدر أن المشاركين في التجارب لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية حتى الآن، باستثناء ارتفاع في درجات الحرارة أو الصداع أو ظهور طفح جلدي فقط، وكل هذه الأعراض يتم معالجتها فورًا.

ووجهت الدكتورة هالة زايد الشكر لجميع المشاركين في التجربة الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة، وعددهم أكثر من 3 آلاف مشارك حتى الآن، ودعت مجددًا المواطنين إلى المشاركة في تلك التجارب من أجل الإنسانية للحصول على اللقاحات فور ثبوت فاعليتها، مشيرة إلى مشاركة 42 ألف متطوع حول العالم في تلك التجارب ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

كما وجهت وزيرة الصحة والسكان الشكر لجميع العاملين في الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، لما يبذلونه من جهد لمشاركة مصر الإيجابية في التضامن مع دول العالم للحصول على اللقاح.