مصدر: وزيرة الصحة تأخذ الجرعة الثانية للقاح كورونا الصيني اليوم

قال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان من المقرر أن تأخذ الجرعة الثانية من اللقاح الصيني الذي يجري عليه التجارب السريرية حالياً في مصر اليوم.

وأضاف المصدر لـ"الوطن "أن جميع المتطوعين المشاركين في التجارب السريرية لم يحدث لهم أي أعراض جانبية سوى ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وصداع بسيط للبعض منهم، وجميعهم أخذوا الجرعة الثانية من اللقاح.

وشاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد، حيث تلقت الوزيرة اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك ضمن مبادرة "لأجل الإنسانية"، في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ولفتت الوزيرة إلى مشاركة مصر مع 100 دولة حول العالم في المرحلة الثالثة من التجارب الإكلينيكية للقاحين لفيروس كورونا المستجد، حيث تشارك مصر بالتعاون مع الحكومة الصينية لإنتاج الأمصال من خلال تلك التجارب التي أطلق عليها "لأجل الإنسانية" وتتم في 4 دول عربية وتحقّق سابقة جديدة من خلال مشاركة متطوعين في كل من الإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وأشارت إلى أن المستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتم إجراءها على حوالي 40 ألف مبحوث حتى الآن، ولم تظهر عليهم أي اعراض جانبية، لافتًة إلى أنه من المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مشارك.

ودعت زايد، المصريين للمشاركة في التجارب الإكلينيكية تضامنا مع الإنسانية من أجل الحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، ‏مؤكدة دعم القيادة السياسية لمشاركة مصر الإيجابية مع دول العالم للوصول إلى لقاح فعال يحمي الإنسانية من فيروس كوورنا في أسرع وقت، حيث شارك في التجارب الإكلينيكة للقاح فيروس كورونا حوالي 40 ألف مشارك حول العالم ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.