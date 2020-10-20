عاجل.. وفاة أرملة الفنان عمر خورشيد

أعلنت الفنانة شيريهان، وفاة دينا خورشيد، أرملة الفنان الراحل عمر خورشيد، مساء اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتبت "شيريهان" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد.. دينا خورشيد".

عمر خورشيد، الذي تزوج دينا خورشيد عام 1977، هو عازف جيتار، وممثل، ومنتج مصري، اسمه بالكامل عمر محمد عمر خورشيد، وُلد في حي عابدين بالقاهرة يوم 9 ابريل 1945، حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة.

ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني للفيلهارموني، عمل مع فنانين كبار أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971.

وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب"، وشاركت معهما البطولة ملكة جمال العالم عام 1971 جورجينا رزق، لكن عمر لم يكن راضيًا عن هذا الفيلم بسبب أخطاء السيناريو، كما اشترك في بطولة أكثر من عمل تلفزيوني منها: "الخماسين"، و"الحائرة"، و"الحمامة"، و"الثأر"، و"آنسة".

أنتج فيلمي "العاشقة" و"العرافة"، لقى مصرعه في 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".