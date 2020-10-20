محمد الحناوي نائب على "مقاس" كل لجان البرلمان..نشأة سياسية ودراسة قانونية وخبرات اقتصادية وبطولات رياضية

ارتبط اختيار النائب في البرلمان لدى أذهان معظم المواطنين، بالشخص القادر على خدمة أهالي دائرته، وهذا أمر رغم أهميته إلا أنه ليس الهدف الرئيسي لعضوية مجلس النواب، حيث يجب أن تتوافر عدة خبرات بالمرشح ليقوم الناخب باختياره بناء عليها، بجانب ذلك يجب أن يطرح المرشح برنامجاً انتخابياً يظهر رؤيته لدوره تحت قبة البرلمان، ويتم تقييمه على هذه الرؤية، وكذلك محاسبته على ما حققه منها..وهذان المعياران يتحققان في المحامى محمد الحناوي مرشح حزب مستقبل وطن رقم 2 رمز الكتاب عن دائرة قسم النزهة والتجمع وبدر والشروق والنزهة.

يضم مجلس النواب عدة لجان تناقش كافة التشريعات والقرارات والاتفاقيات الحكومية المختلفة، وهو ما يعني ضرورة أن يتوافر بالمرشح للبرلمان خبرات بمجالات عديدة حتى يمكنه الانضمام لإحدى هذه اللجان وإثراء النقاش وإضافة مقترحات للموضوعات المسندة لها، وكذلك التصويت عليها بالجلسة العامة بما يساهم في تحقيق مصلحة المواطنين والوطن معاً، ويتميز المرشح محمد الحناوي بخبرات عديدة رغم صغر سنه، حيث لم يتخطى عامه الـ45.

نشأة سياسيةالعضوية بالبرلمان منصب سياسي رفيع يشترط أن يتوافر في صاحبه خبرة سياسية حتى ينجح في أداء دوره بامتياز، ومنذ نشأته تربى المحامي محمد الحناوي في بيت سياسي عريق، وهو بيت الراحل البرلماني طلعت مصطفى النائب السابق بمجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان لعدة سنوات، حيث شاء القدر أن يتوفى والديه في حادث مأساوى، فاحتضنه الراحل وتعلم في هذا البيت معانى الوطنية والولاء والانتماء لأرض مصر ومبادئ الشرف والإخلاص والجدية فى العمل ووضع المصلحة العامة فوق أي مصلحة شخصية، وهي كانت دافعه لاتخاذ قرار الترشح لعضوية مجلس النواب.

دراسة قانونية دعم هذه النشأة بدراسة علمية رفعيه من أرقى الجامعات محلياً ودولياً، حيث حصل محمد الحناوي على ليسانس من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وواصل دراسته في الخارج ليحصل على درجة الماجستير في القانون والتسويق من جامعة لندن فى التمويل وحماية الاستثمار، كما زود من خبراته العلمية بدراسات فى كلية إعداد القادة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكتفي "الحناوي" بما حققه على الجانب العلمي، فقد أضاف له الجانب العملي أيضاً حيث عمل محامى بالنقض ومستشار قانوني لعدد من المؤسسات الاقتصادية والقانونية، وعضو مساعد في المعهد الملكي البريطاني ومحكم فى مركز تحكيم عين شمس.

كما للمرشح محمد الحناوي، خبرات في الرياضة حيث سبق له الحصول على حزام أسود في رياضة الجودو.

برنامج متكاملكما ذكرنا بجانب اشتراط وجود خبرات، يجب أن تتوافر أيضاً رؤية للمرشح تحت قبة البرلمان، ويطرح المرشح محمد الحناوي رؤية تتلخص في أن نائب الشعب عليه أولا أن يدرك جيداً التحديات التي تواجه الوطن وتتطلب المواجهة لها فى إطار تعاون سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية خاصة أن اختصاص مجلس النواب طبقاً للمادة (101) من الدستور يتولى سلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.

وقد استلهم المرشح محمد الحناوي هذه الرؤية من متابعته وقرائته تاريخ مصر البرلمانى منذ عام 1866 وحتى مجلس النواب الحالي، ولذا فهو يطرح عدة مبادئ لن يحيد عنها تحت قبة البرلمان أبرزها أن الشعب المصرى هو مصدر كل السلطات وهو السيد على أرض مصر وأن كرامة المواطن المصرى خط أحمر، مراعاة مصالح الوطن العليا ومساندة مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مؤسسات الدولة وفى مقدمتها مؤسسة القوات المسلحة والشرطة والقضاء، لتمسك باحترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب وخاصة الطبقات الفقيرة والأكثر احتياجاً، ممارسة العمل السياسي والبرلمانى بتجرد ونزاهة وأن تصدر التشريعات لصالح الشعب مع تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، وأخيراً أن دماء الشهداء على مر السنين التي صنعت أمجاد الوطن هى فخرا لنا وأن أسر الشهداء فى عيوننا نرعاهم ونصونهم وفاءً لدماء أرواح الشهداء.

كما يطرح المرشح محمد الحناوي في رؤيته ببرنامجه الانتخابي، مقترحات لتشريعات جديدة تخدم الاقتصاد والرياضة وكذلك تسهل أداء الخدمات الحكومية للمواطن، فبالنسبة للملف الاقتصادي، يقترح "الحناوي" ضرورة استحداث وزارة خاصة بالصناعات الصغيرة وتقليص عدد الوزارات بالحكومة إلى 20 وزارة فقط، تقديم تشريع خاص بشأن القاهرة بوصفها عاصمة مصر على غرار القوانين التى تحكم بعض عواصم العالم مثل باريس ولندن وغيرها فى ضوء أعداد السكان بها وان يكون محافظ القاهرة عضوا بمجلس الوزراء.

وبالنسبة للملفات الجماية الاجتماعية، يطرح المرشح محمد الحناوي عدة مقترحات لحماية محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية منها تبني تشريع لإصدار قانون بإنشاء صندوق للدعم الاجتماعى للأسر الفقيرة وأصحاب المعاشات وغيرهم من الفئات غير القادرين، بحيث يمول من عائد الاستثمار فى مدن العلمين والجلالة والعاصمة الإدارية بتخصيص 20% لهذا الصندوق، وضع قضايا الصحة والتعليم وتقليص البطالة ورعاية أصحاب الاحتياجات الخاصة أولوية في أجندته التشريعية والرقابية.

وكذلك العمل على سرعة إصدار قانون جديد للإدارة المحلية وإجراء انتخابات المحليات فى أسرع وقت حتى تساهم المجالس المحلية إلى جانب مجلسي النواب والشيوخ في مراقبة المحليات وحل مشاكل المواطنين حتى يتفرغ النائب إلى دورة الرقابى والتشريعى، علاوة على مراجعة وتطوير أداء الخدمات في مصالح السجل المدنى والشهر العقارى والمرور لسرعة حصول المواطنين على الخدمات وتطبيق فكرة الشباك الواحد على غرار ما تم فى هيئة الاستثمار.

ولم ينسى المرشح محمد الحناوي ملف الرياضة، وهو الملف الأكثر شعبية، حيث يتطلع المرشح إلى دعم الأندية الشعبية مثل الاتحاد والترسانة والإسماعيلي والمنصورة وغيرها لمواجهة ظاهرة أندية الشركات وأندية الاستثمار الخاص.