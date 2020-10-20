سمير صبري: سفر عمر الشريف للخارج سمح بظهور محمود ياسين

قال الفنان سمير صبري، إنه شارك في 12 عملًا فنيًا مع الفنان محمود ياسين، وبعضها كان من إنتاج الأخير، مثل فيلم "الجلسة سرية"، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل كان يحب والدته بشدة، ويتحدث هاتفيًا معها كثيرًا، وكان يأخذه معه - أي صبري - لمهاتفة والدته.

وأضاف "صبري"، في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، الثلاثاء، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن محمود ياسين كإنسان "حبوب" جدًا، ولا يتحدث عن أصدقائه بالسوء، وهو "بيتوتي" جدًا، ويحب زوجته وأبنائه، مشيرًا إلى أن الفنان الراحل استثمر أمواله في إنشاء أستوديو صوتي.

وأوضح أن سفر الفنان عمر الشريف ترك فراغًا سمح بظهور الفنان محمود ياسين، مشيرًا إلى أن فيلم "الجلسة سرية" هو قصة حقيقية حدثت في الإسكندرية، وسمعها محمود ياسين من الكاتب نبيل عصمت، وتم كتابة الفيلم، و"انتهينا من تصويره دون الحصول على فلوس حبًا في محمود ياسين وشهيرة".

وأشار إلى أن الفنان عندما ينتج يختار أفلامًا معينة، وأحلى الأفلام التي أنتجها محمود ياسين كان فيلم "الجلسة سرية".

ومحمود ياسين من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، بزغ نجمه فنيًا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله الدرميو "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين بالفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.