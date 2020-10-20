"أسلمت بسببه ودخلت في صراع على 20 مليون مع مها أبو عوف".. رحيل أرملة عمر خورشيد

39 عاما مرت على وفاة الفنان الشهير عمر خورشيد في حادث سيارة غامض بشارع الهرم، قبل أن تلحق به زوجته دينا خورشيد، مساء اليوم الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، والتي تزوجها بعد زواجه من الفنان ميرفت أمين، وأمينة السبكي.

وكتبت الفنانة شيريهان، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد.. دينا خورشيد".

وترصد "الوطن"، أبرز المعلومات عن دينا خورشيد، وهي كالتالي:

- تزوجت عمر خورشيد عام 1977.

- غنت في الملاهي الليلية والفنادق الكبرى.

- جذبتها السينما المصرية وشاركت في ببطولة فيلم "الخزنجية" في بداية التسعينيات.

- من أغانيها "قلبك غريق، إزاي قدرت ترحل وقلبي ينكسر"، وأغنية "ولا بعدك ولا قبلك ليا، وليلاتي يا عمري أنا بحلم بيك".

- قبل شهور معدودة من وفاة الموسيقار الشهير، أشهرت أرملته اللبنانية "دينا" إسلامها، بعد تعاملها مع زوجها وحبها للدين الإسلامي، وكانت لا تزال في سن صغير آنذاك.

- صراعات عديدة دخات فيها أرملة عمر خورشيد، كان أبرزها مشاكل الميراث التي تصاعدت بينها وبين الزوجة الرابعة للملحن الشهير، بعد مرور 14 عاما على صدور الحكم لصالح زوجته الأولى مها أبو عوف التى استصدرت حكما بتعيينها حارسا قضائياً على التركة التى تقدر بحوالى 20 مليون جنيه وهى عبارة عن شقتين بـ المهندسين وشقة بـ الزمالك وعشرة أفدنه بـ المحلة الكبرى.

- عام 1948 كان شاهدًا على الصراع الذي تلخص في دعوى قضائية تحت رقم 29573 لسنة 2005، بسبب إعلان الوراثة بين الزوجة اللبنانة ومها أبو عوف، والذي تدخلت فيه الفنانة شريهان، بصفتها طرف فى الصراع بصفتها شقيقة عمر خورشيد من الأم حيث طعنت فى الحكم الصادر لصالح الزوجة الرابعة.

عمر خورشيد، الذي تزوج دينا خورشيد عام 1977، هو عازف جيتار، وممثل، ومنتج مصري، اسمه بالكامل عمر محمد عمر خورشيد، وُلد في حي عابدين بالقاهرة يوم 9 إبريل 1945، حصل على ليسانس الآداب قسم فلسفة.

ودرس الموسيقى بالمعهد اليوناني للفيلهارموني، عمل مع فنانين كبار أبرزهم: محمد عبد الوهاب، وفريد الأطرش، وعبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وبدأ عمله السينمائي بدور في فيلم "ابنتي العزيزة" الذي أخرجه حلمي رفلة عام 1971.

وشارك في بطولته كلا من نجاة الصغيرة ورشدي أباظة، وكانت أول بطولة مطلقة له مع الفنانة صباح في فيلم "جيتار الحب"، وشاركت معهما البطولة ملكة جمال العالم عام 1971 جورجينا رزق، لكن عمر لم يكن راضيًا عن هذا الفيلم بسبب أخطاء السيناريو، كما اشترك في بطولة أكثر من عمل تلفزيوني منها: "الخماسين"، و"الحائرة"، و"الحمامة"، و"الثأر"، و"آنسة".

أنتج فيلمي "العاشقة" و"العرافة"، لقى مصرعه في 29 مايو 1981 جراء حادث تصادم مروري عقب خروجه من الرولاند هو وزوجته اللبنانية "دينا" في نهاية شارع الهرم أمام مطعم "خريستو".