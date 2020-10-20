والد الشهيد إسلام مشهور: "شرف لينا إننا قدمنا حياة أولادنا فدا لمصر"

أحيا برنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، ويقدمه الإعلاميين عمرو خليل وريهام إبراهيم، الذكرى الثالثة لحادث الواحات، و110 أيام مرت على إعدام عبدالرحيم المسماري منفذ العملية.

وقال اللواء محمد مشهور، والد الشهيد الرائد إسلام مشهور، إن أهالي الشهداء يبدون فخرهم وسعادتهم بأولادهم لأنهم ضحوا وفدوا بلدهم، ومن حسن الطالع، أن نفس اليوم، يتم تخريج طلاب الكليات العسكرية والشرطة، ليأخذوا مكانهم للدفاع عن مصر، "شرف لينا إننا قدمنا حياة أولادنا فدا لمصر، الولاد دول أبطال وشجعان".

وقدم "مشهور" التحية لشهداء مصر، ولكل بيت وأسرة مصرية وأم عظيمة قدمت ابنها فداء لمصر، والرئيس السيسي قال "حق ولادي هجيبهم"، وبعد حادثة الواحات بـ14 يوما حدثت الضربة القاسمة للقضاء على كل الإرهابيين وتحرير "الحايس" والقبض على "المسماري"، وبالفعل نفذ وعده، والقضاء العادل حكم بإعدام "عشماوي" و"المسماري".

وأكدا أنه يجب القصاص من جماعة الإخوان الإرهابية والدول التي تمولها، "لازم حق مصر وكل حق شهيد ياخد حقه كاملا من اللي بيمولوا الإرهاب من الدول اللي بتمول وبتحاول تسقط مصر، شعرت بتخريج طلاب الكلية الحربية شعور لا يوصف، حسيت لما فقدت ولدي فيه آلاف زي ابني بيتخرجوا كل سنة عشان يحافظوا على شعب مصر".

كان البطل الشهيد النقيب إسلام محمد مشهور، من قوة قطاع الأمن المركزي بمعسكر سلامة عبدالرؤوف، أو "خريج المدرعة" كما كان يلقب نفسه.

وكانت المحكمة العسكرية إحالت المتهم الليبي عبدالرحيم المسماري المتهم في قضية كمين الواحات الشهيرة إلى مفتي الجمهورية؛ لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 3 نوفمبر المقبل؛ للحكم على باقي المتهمين في القضية.

وأحالت النيابة العامة المسماري وأكثر منه 40 متهمًا آخرين للقضاء العسكري بعد القبض عليهم وفقًا للاختصاص، ونظرت المحكمة العسكرية محاكمتهم حتى انتهت إلى إحالة المتهم الرئيسي عبدالرحيم المسماري إلى فضيلة المفتي، وحددت موعد النطق بالحكم في القضية.