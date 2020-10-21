نبيل فاروق: مُدرسة الألعاب أول من اكتشفت موهبة الكتابة عندي

قال الدكتور نبيل فاروق، رائد أدب الخيال العلمي والجاسوسية، إن مدرسة الألعاب شجعته عندما كان طالبا في الثانوية، بكتابة أولى قصصه، متابعا: "قالتلي أنت حكاي ما تجرب تكتب الحاجات اللي بتقولها دي، فكتبت قصة وأخدتها وكتبوها على الآلة الكاتبة وعملولها غلاف، وده كان أول إحساس إني أبقى كاتب".

وأضاف "فاروق"، خلال لقاء ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية خليل وريهام إبراهيم، أن بدايته الحقيقية مع الفانتازيا كانت بـ "النبؤة"، وفاز بجائزة ثقافة طنطا عنها، لافتة إلى أنه دخل كلية الطب بسبب المجموع، وهذا شيء كارثي، لأن رغبته كانت "فنون جميلة" بسبب موهبته في الرسم.

وتابع رائد أدب الخيال العلمي والجاسوسية: "مش بحب أفشل ودخلت طب ونجحت فيها، نجيب محفوظ مثلا دخل طب بس مكملش فيها، وفيه كتابات كتير عملتها كانت عندي في كشاكيل".

وعن "رجل المستحيل"، قال "فاروق" إن نجاح "رجل المستحيل" أساسه تكنيك الكتابة القائم على عنصر المفاجئة.