مصرع حداد صعقاً بالكهرباء وإصابة ربة منزل في حريق بسوهاج

لقي حداد مصرعه صعقاً بالكهرباء أثناء تركيبه باب حديدي لمحل تحت الإنشاء، بدائرة مركز البلينا، جنوب محافظة سوهاج، كما أصيبت ربة منزل بحروق متفرقة بنسبة 20% إثر اشتعال النيران بها، أثناء تركيب أسطوانة بوتاجاز، بدائرة مركز شرطة سوهاج، تم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول "أشرف ع. ص."، 23 سنة، حداد، ويقيم ببندر البلينا، جثة هامدة، إثر إصابته بصدمة كهربائية.

انتقل إلى مكان الواقعة العقيد أحمد شوقي، رئيس فرع بحث الجنوب، ومأمور وضباط مباحث المركز، وبسؤال خاله "محمد أ. ح."، 37 سنة، صاحب ورشة حدادة، ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال قيام ابن شقيقته بتركيب "تندة" حديدية في أحد المحلات تحت الإنشاء، بناحية "برديس"، دائرة المركز، لامست يداه أحد الأسلاك العارية، مما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة "صدمة عصبية"، نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

وتلقي مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من المستشفى الجامعي، بوصول "فاطمة ع. ع."، 36 سنة، ربة منزل، وتقيم بدائرة المركز، مصابة بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 20%.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال شقيقها "حمدي ع. ع."، 35 سنة، حاصل على مؤهل جامعي، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام شقيقته بتركيب اسطوانة "بوتاجاز" بالمنزل، حدث تسرب غاز، مع وجود مصدر حراري، مما أدى إلى اشتعال النيران وحدوث إصابتها، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.