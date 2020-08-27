مصرع تلميذ صعقته الكهرباء أثناء غسل دراجته بمغسلة سيارات بسوهاج

لقي تلميذ مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء قيامه بغسل دراجته في مغسلة سيارات بدائرة مركز العسيرات بسوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بالمنطقة وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كريم محمود محمد، 15 عاما، طالب، ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة المركز، جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء، انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والده محمود محمد 47 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء قيام نجله بغسيل دراجته البخارية بمغسلة سيارات بذات الناحية ملك "محمد.ا" 55 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، صعقه التيار الكهربائي، ما أدى لوفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمه عصبية نتيجة صعق كهرباء ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.