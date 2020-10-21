رئيس التحرير

محمود مسلم

إسرائيل تسجل 1165 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كتب:

أ ش أ
09:40 ص | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
نتنياهو

نتنياهو

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنَّها سجلت 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تمّ الإبلاغ عن 591 حالة خطيرة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيانها، الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنَّ حصيلة الوفيات بلغت 2278 حالة بعد تسجيل 10 وفيات خلال الساعات السابقة بينما هناك 229 حالة تمّ وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

اقرأ المزيد:

وصول أول وفد حكومي إماراتي إلى إسرائيل لبحث فرص الاستثمار بين الدولتين

إسرائيل تسجل 1479 إصابة و59 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

"العربية": التصالح مع إسرائيل ليس شرطا لرفع اسم السودان من الإرهاب

آخرهم صائب عريقات.. قيادات فلسطينية وعائلاتهم تلقوا العلاج في إسرائيل