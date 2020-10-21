إسرائيل تسجل 1165 إصابة و10 وفيات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أنَّها سجلت 1165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما تمّ الإبلاغ عن 591 حالة خطيرة.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيانها، الذي أوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، أنَّ حصيلة الوفيات بلغت 2278 حالة بعد تسجيل 10 وفيات خلال الساعات السابقة بينما هناك 229 حالة تمّ وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.