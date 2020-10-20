"العربية": التصالح مع إسرائيل ليس شرطا لرفع اسم السودان من الإرهاب

نفى سعد الدين حسن رئيس مكتب قناتي العربية والحدث في السودان، ما تردد عن فرض التصالح مع إسرائيل كشرط لرفع الولايات المتحدة الأمريكية اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إن الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أكد أن الأوساط الرسمية والشعبية تتوجس خيفة أن يكون التصالح مع إسرائيل شرطا أساسيا، مشددا على أن هذه المعلومة غير صحيحة، حسبما ذكر رئيس الوزراء السوداني، في تصريحات لـ"العربية".

وأشار إلى أن السودان بهذا القرار يخرج من قائمة الدول الراعية للإرهاب مقابل 335 مليون دولار دفعها كتعويضات للشعب الأمريكي.