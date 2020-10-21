سعر اليورو اليوم الأربعاء 21-10-2020 .. أعلى شراء CIB والمتحد

ارتفع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه، خلال بداية تعاملات اليوم، في البنوك المصرية، الأربعاء 21 أكتوبر الحالي، بمقدار 9 قروش للشراء، ليسجّل أعلى سعرًا للشراء بـ18.50 جنيه، مقابل 18.41 جنيه أمس، وسجل أعلى سعر للشراء في بنوك: البنك التجاري الدولي CIB، والمصرف المتحد، والبنك الأهلى.

وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف اليورو في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.46 جنيه للشراء، و18.65 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع.