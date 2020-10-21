ارتفاع سعر الدولار واليورو.. أسعار العملات اليوم الأربعاء 21-10-2020

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك وشركات الصرافة، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 11 أكتوبر الحالي، إذ استقر سعر الريال السعودي والدرهم الإماراتي، فيما سجّل اليورو ارتفاعا بقيمة 9 قروش، والدولار ارتفع بقيمة قرشين مقابل الجنيه.

وترصد "الوطن"، متوسط أسعار بعض العملات العربية والأجنبية في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي نحو 20.25 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل نحو 20.21 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وفي بنك CIB نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.