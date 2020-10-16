دولار ويورو.. أسعار العملات اليوم الجمعة 16-10-2020

تقدم "الوطن" في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للقراء والمتابعين، متوسط أسعار العملات العربية والأجنبية، في بداية التعاملات الصباحية التي وردت وفق آخر تعاملات قبل الجمعة 16 أكتوبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة، كالتالي:

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيها للشراء، و15.75 جنيها للبيع، وفي بنك CIB نحو 15.63 جنيها للشراء، و15.73 جنيها للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.37 جنيها للشراء، و18.51 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.30 جنيه للشراء، و18.49 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي نحو 20.35 جنيه للشراء، و20.52 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل نحو 20.09 جنيها للشراء، و20.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيها للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.07 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 4.23 جنيها للشراء، و4.28 جنيها للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيها للشراء، و4.28 جنيها للبيع.