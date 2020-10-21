علي قاسم يكشف لـ"صاحبة السعادة" تفاصيل مسلسله الجديد "تحقيق"

نشرت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH iT، مقطع فيديو للفنان علي قاسم، يوضح فيه إنه يصور حاليًا مسلسل "تحقيق"، من أعمال منصة WATCH iT الأصلية.

وأشار إلى أنه لم يرِ عملًا يدور في نفس الإطار مثله من قبل، متابعا: "المخرج أول مرة يخرج لكن مطرقع وهياخد السكة لآخرها، مش هياخد الموضوع بين البينين، سواء هيعجب الناس أو لا".

واستكمل: "لازم التجربة تبقى غريبة شوية، والناس تقف شوية وبعدين تتعود، وأغلبنا شباب وتحقيق فيه حاجة مختلفة تماما".

جاء ذلك خلال حلول "قاسم" ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" مساء الثلاثاء، مع الفنانة إسعاد يونس، عبر شاشة "dmc"، أن العمل مختلفًا، ويدور في إطار تشويقي مكون من من 13 حلقة.

مسلسل "تحقيق" بطولة أحمد مالك، خالد أنور، مي الغيطي، علي قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، تأليف محمد الدباح ومن إخراج محمد فتحي “شانك”، وإنتاج أروما.يذكر أن مسلسل "تحقيق" هو ثالث عمل أصلي لمنصة WATCH iT خلال هذا العام، بعد مسلسل "شديد الخطورة" الذي عُرض أول يوليو الماضي، ومسلسل "إسعاف يونس" المقرر عرضه خلال أيام.

وخلال اللقاء أشار علي قاسم، إلى إنه قام بتجسيد دور شاب "شاذ" في أحد الأفلام الجديدة، لافتا إلى أنهم أخبروه بانسحاب عدد من الفنانين الشباب، ولكنه اقتنع أنه مجرد دور ويجب أن يؤديه مثلما فعل الفنان خالد الصاوي في فيلم "عمارة يعقوبيان".

وشارك علي قاسم، في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة دينا الشربيني، محمود قابيل، رجاء الجداوي، أحمد داوود، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، هنا داود، باسل الزارو، تأليف تامر حبيب، إخراج أحمد شفيق.

مسلسل لعبة النسيان، يعد أخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة رجاء الجداوي، قبل إصابتها بفيروس كورونا الذي أودى بحياتها.