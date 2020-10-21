علي قاسم: أشارك في بطولة مسلسل من أعمال "واتش إت".. والمخرج مطرقع

قال الفنان علي قاسم، إنه قام بتجسيد دور شاب "شاذ" في أحد الأفلام الجديدة، لافًتًا إلى أنهم أخبروه بانسحاب عدد من الفنانين الشباب، ولكنه أقتنع أنه مجرد دور ويجب أن يؤديه مثلما فعل الفنان خالد الصاوي في فيلم "عمارة يعقوبيان".

وأضاف "قاسم" خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه يشارك حاليًا في بطولة مسلسل "تحقيق" وهو من أعمال "واتش إت" الأصلية، لافتًا أنه سيتم طرحه على المنصة أولا ثم سيعرض بعدها على التلفزيون.

وأشار الفنان الشاب أن المسلسل سيكون 13 حلقة فقط، وينتمي لأفلام التشويق: "المخرج لسه جديد وهياخد السكة المطرقعة لأخرها سواء عجب الناس أو معجبش الناس"، لافتًا إلى أن أغلب المشاركين في العمل من الشباب، مضيفًا: "فيه حاجة مختلفة تحديدًا في مسلسل تحقيق".