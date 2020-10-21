محافظ أسوان: إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك" ضمن خطة "حياة كريمة"

تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك"، بقرية سبيل العرب، التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو، ضمن خطة برنامج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تقترب من إنهاء المرحلة الأولي لها داخل 11 قرية بالمحافظة، باعتمادات مالية 82.7 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يعقبها المرحلة الثانية، بإجمالي 53 مشروع، وبإعتمادات مالية 198 مليون جنيه، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية، بهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين من الأسر الأكثر احتياجا، لتوفير أوجه الرعاية كافة للفئات المستهدفة.

ولفت "عطية" إلي أن مبادرة "مهنتك مستقبلك" تنفذ بالتنسيق بين مسؤولي المحليات، ووحدة حياة كريمة، ومديرية القوي العاملة بأسوان، لتدريب وتأهيل الشباب مهنيا، ما يساهم بدوره في خلق فرص عمل لهم، وخاصة أنهم يدربوا علي الأعمال المهنية المختلفة، من خلال قوافل تدريبية متنقلة داخل سيارات مجهزة بمعدات وأجهزة التدريب المتنوعة، لتقديم هذه الخدمات بالجودة المطلوبة، وتوصيلها لجميع أنحاء المحافظة، ولاسيما بالقرى والنجوع.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن مبادرة "حياة كريمة"، تساهم في سداد جدية التصالح بمخالفات البناء، وفقا لشروط الاستحقاق التي حددتها المبادرة، التي تستهدف الحالات غير القادرة والأولي بالرعاية، بجانب أن يكون العقار مستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التصالح، وألا يكون من الحالات المحظور التصالح عليها، طبقا لما ورد في القانون، وألا تزيد مساحة العقار عن 80 متر "دور واحد"، أو دورين، بشرط أن يكون بكل منهما أسرة منفصلة، مشيرا إلى أن الأولوية لقرى المبادرة بمرحلتيها الأولي والثانية، ولمن يتقاضي معاش تكافل وكرامة، ثم لمن لا يستطيعوا دفع جدية التصالح.