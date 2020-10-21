التضامن: عدد الأطفال بالأسر البديلة وصل إلى 11 ألف طفل

قالت اللواء هبة أبوالعمايم، مستشار وزيرة التضامن للرقابة والتفتيش، إن هناك 119 طفل من المعثور عليهم داخل أسرة بديلة كافلة بالخارج، يتم متابعتهم من خلال الخارجية المصرية، مشيرة إلى أنه يتم كفالة هؤلاء الأطفال بعد أخذ كافة الموافقات والإجراءات.

وأضافت أبوالعمايم، لـ"الوطن"، أن عدد الأطفال بالأسر البديلة بمصر وصل إلى 11 ألف طفل، إلى جانب 900 أسرة بديلة فى قائمة الانتظار، مؤكدة أنه تم عمل قاعدة بيانات كاملة لمنظومة الأسر البديلة على مستوى الجمهورية، وعقد دورات تدريبية للقائمين عليها، ودليل إرشادى، وتدريب الأسرة قبل حصولها على الطفل على كيفية التعامل معه.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى لها رؤية واضحة فى تطوير منظومة الأسر البديلة، لافتة إلى أنها شكلت لجنة لتطوير هذه المنظومة بالقرار الوزارى رقم 145 لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للأسر البديلة بالوزارة، مؤكدة أن هناك فى المديريات والمحافظات لجنة محلية تتبع المديرية، حيث يعرض على اللجنة العليا التظلمات من اللجنة المحلية أو أى جهة أخرى.

التقديم لكفالة الطفل إلكترونياً على الموقع الرسمى للوزارة

وأكملت "أبوالعمايم"، أن اللجنة العليا تضم مجموعة من الخبراء فى كل التخصصات من مختلف الوزارات بها ممثلين لكل وزارات مصر، مشيرة إلى أن اللجنة وضعت الإطار الدستوري والتشريعي للمنظومة والتعليمات وقواعد البيانات ووزعتها على جميع مديريات التضامن، وتم وضع خط ساخن للمنظومة 19828 للإجابة على أى استفسارات بالنسبة لمنظومة الأسر البديلة، وأصبح التقديم إلكترونياً على الموقع الرسمى للوزارة.

ونوهت إلى أنه "تم عمل بعض التعديلات فى اللائحة الخاصة بمنظومة الأسر البديلة، فتم تغيير بعض المسميات وبعض الشروط، واستبدل لفظ اللقطاء بلفظ المعثور عليهم، ولفظ مجهول النسب أصبح كريم النسب، ولفظ الأسرة البديلة بلفظ الأسر البديلة الكافلة ".