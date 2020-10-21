الغرف التجارية: "العروة الشتوية" ترفع أسعار الخضر والفاكهة بالأسواق

تسببت "العروة الشتوية" وزيادة التصدير في ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة في أسواق الجملة والتجزئة بالأسواق، وأرجع تجار بالغرف التجارية الارتفاع إلى انخفاض الإنتاجية ما قلل المعروض بالأسواق، مقارنة بزيادة الطلب، علاوة على قلة المساحة المنزرعة من محاصيل الخضر، نظرًا لتخوف غالبية المزارعين من التقلبات الجوية.

وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، لـ"الوطن"، "نحن الآن في مرحلة انتقالية ما بين العروة الشتوية والصيفية، وبدء جني محصول الموسم الزراعي الجديد سيزيد من المعروض من المنتجات الزراعية ما يؤدي إلى إعادة التوازن في أسعار الخضروات وزيادة المعروض خلال شهر.

وأضاف "النجيب"، أنَّ أسباب ارتفاع أسعار الخضروات كالطماطم والبصل والثوم في الفترة الحالية يرجع لتقلبات الطقس، وموجة انخفاض درجة الحرارة وزيادة التصدير.

وتابع أنَّ أسباب ارتفاع أسعار الطماطم يعود إلى النقص الطبيعي في المساحات المنزرعة بالمحصول، نتيجة للفرق بين عروات الزراعة، موضحًا أنَّ انتهاء جمع العروة الشتوية من الطماطم ستكون بداية من شهر ديسمبر للعودة إلى المعدلات الطبيعية، والبصل بداية من شهر فبراير والثوم شهر مارس.

وأشار إلى أنَّه من خلال البيانات المتاحة عن المناخ خلال هذه الفترة وجد أن الزراعات الشتوية، تعرضت إلى انخفاض في درجات الحرارة، وتذبذب في درجات الحرارة، ما أدى إلى قلة المحصول، ويعد الارتفاع في سعر الطماطم يترتب عليه ارتفاع أسعار الخضروات التي تدخل في عمليات الوجبات المعتمدة على الطماطم.

وحذر رئيس شعبة الخضر والفاكهة، الفلاحين من التأثير السلبي للتغيرات المناخية على المحصول الشتوي وقلة إنتاجه، وبالتالي نقصه في الأسواق وزيادة أسعاره، إذ أن تأثير التغيرات المناخية تؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الهدر من المحاصيل، مؤكّدًا أنَّه رغم ارتفاع الاسعار الا انها الاقل بالمقارنة بالسنوات الماضية

ودعا "نجيب" الفلاحين إلى سرعة الاستجابة لتعليمات وزارة الزراعة والإرشاد الزراعي، تجنبًا للخسائر ومواجهة هذه التغيرات من أجل تحسين الأصناف لتصبح مقاومة للتغيرات المناخية من برد وحر وصقيع.

وأشار إلى أنَّ ترك المزارع المصري يزرع دون أي إرشاد زراعي أو مساعدته في زيادة إنتاجه وتقديم بذور تقاوم التغيرات المناخية وتوعيته يؤثر بالسلب بل وسيزيد التأثير خلال السنوات المقبلة لو لم تتدخل الحكومة.

وقال نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة، إنَّ الطماطم تباع تجزئة بأسعار تتراوح ما بين 6 و7 جنيهات للكيلو وكيلو وربع بـ10 جنيهات، والبطاطس تباع بـ7 جنيهات، والثوم يباع بـ20 جنيهًا للكيلو، فيما استقرت أسعار الفاكهة ليباع الرمان بأسعار تتراوح ما بين 4 -8 جنيهات، والجوافة ما بين 3 - 5 جنيهاتن والبلح بأسعار تبدأ من جنيه حتى 7 جنيهات، والعنب من 4 حتى 10 جنيهات للكيلو.