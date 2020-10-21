تتميز بالليونة.. 11 طريقة تفرق بها الحلوى الصحية من الفاسدة

يقبل المصريون خلال تلك الأيام على شراء الحلوى، تزامنًا مع الاحتفال بـ المولد النبوي الشريف، إلا أنّ البعض قد يقع فريسة لبعض التجار الذين يتداولون الحلوى الفاسدة، ما يتسبب في الإصابة بأمراض لمن يتناولها.

ووجّه جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي، عدة نصائح يمكن للمواطن اتباعها حتى لا يقدم على شراء حلوى مغشوشة أو مجهولة المصدر، كما يلي:

كيف تتأكد أنّ الحلوى طازجة وصحية؟

أولًا: يجب التأكد من أنّ شراء الحلوى من المحلات والأماكن المرخص لها البيع والتداول والتي تتوافر فيها الشروط الصحية عند عرض الحلوى.

ثانيًا: فحص الحلوى قبل شرائها للتأكد من سلامتها على أن تكون طازجة وتتميز بالليونة ولونها مشرق.

ثالثا: ابتعد عن شراء الحلوى الجافة التي فقدت رطوبتها نتيجة التخزين لفترات طويلة، وتأكسدت، وفي هذه الحالة ستلاحظ تغير لونها وميله للأصفر الداكن، وظهور بعض الفطريات ذات اللون الأبيض على سطحها.

رابعًا: اختر الحلوى السادة لأنها أفضل بكثير من المحشوة، لضمان عدم تلفها أو تعرض المكسرات للتلوث والفطريات.

خامسًا: تأكد من وجود (تاريخ الانتاج – انتهاء الصلاحية – اسم المنتج – اسم المصنع) مدونا على الحلوى.

سادسًا: عدم وجود رائحة تزنخ أو تغير في اللون في المواد الداخلة في تصنيع الحلوى (السمسم - الحمص – الفول السوداني).

سابعًا: عدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة - التي لا تخضع للرقابة الصناعية او الصحية والتي تباع بأسعار رخيصة غالبا.

ثامنًا: عرض وتداول الحلوى مغلفة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة لذلك بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

تاسعًا: تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

عاشرًا: ينبغي عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.

الحادي عشر: التأكد من نظافة المحل قبل الشراء منه، ويمكنك الحكم على ذلك من مستوى نظافة الأرفف والأرضيات، فإن كانت متسخة ومهملة فتأكد أنّ المخازن لدى المحل ووسائل النقل لديه متسخة ومهملة أيضا، وحينها غادر على الفور وابحث عن محل آخر يعتني بما يقدمه للمستهلك حرصا على سلامتك.

أضرار تناول حلوى المولد النبوي الفاسدة

من جهته، أكد الدكتور أحمد عاصم زكريا، أستاذ الباطنة والكبد، أنّ تناول الحلوى منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر له أضرار كبيرة على صحة الافراد، وفي مقدمتها تسمم في الأمعاء، إذ إنّ انتهاء صلاحية الحلوى يجعلها مادة خام للميكروبات.

وأضاف أستاذ الباطنة والكبد، لـ"الوطن"، أنّ من بين الأمراض التي تصيب من يتناول الحلوى الفاسدة، حدوث ارتفاع مستوى السكر في الدم، والإصابة بمرض السكري، إضافة لتسوس الأسنان.

وأشار عاصم إلى أنّ الأشخاص الذين يتناولون تلك النوعية من الحلوى معرضون في المقام الأول لأمراض السمنة، بسبب زيادة السعرات الحرارية الموجودة في قطع الحلوى عن غيرها من القطع الصحية التي تتبع معايير السلامة.