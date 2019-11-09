شهد محمد عبد القادر، نائب محافظ الأقصر، الاحتفالية التي نظمتها مديرية الأوقاف بالمحافظة، بمسجد السيد يوسف بالكرنك، بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف.

حضر الحفل اللواء هشام شادي، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد هاني أبو الحسن، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء دكتور عماد أبوالعزايم، السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى، مستشار المحافظ للمشروعات، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ورجال الأزهر والأوقاف، والعديد من المواطنين.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها كلمة عن ذكرى ميلاد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأهمية الحث على اتباع هديه وسنته، كما تناولت الكلمة سماحة الدين الإسلامي، الذي يدعو للمحبة والسلام ونبذ الفرقة، وجوانب الرحمة والإنسانية والأخلاق السامية في الجانب المحمدي.

وهنأ نائب المحافظ، الأهالي والمواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، متمنيًا أن تكون ذكرى مولد الرسول، تذكيرًا بأهمية الاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه القويم.