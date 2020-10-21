نجوم الفن يتمنون الشفاء لـ بدرية طلبة بعد نفي إصابتها بكورونا

بعدما تعرضت الفنانة بدرية طلبة، لوعكة صحية، بسبب نزلة برد شديدة ألمت بها، تبادل عدد من نجوم الفن الدعوات لها، متمنين لها الشفاء العاجل.

وكتبت الفنانة نسرين أمين: "ألف سلامة عليكي"، وقالت نرمين ماهر، "ألف سلامة يا بدارة".

ووجهت الفنانة سوسن بدر رسالة خاصة لها قائلة، "سلامتك يا قلبي إن شاء الله هاتبقي زي الفل، أنت جامدة".

وتمنى الفنان محمد شاهين الشفاء العاجل لها قائلاً: "مليون سلامة يا بدارة ألف سلامة عليكي".

وكتبت بدرية طلبة، عبر حسابها على فيس بوك، قائلة: "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال، خالي من أي شبهات، برد عادي من بتاع زمان الحمد لله، تعبانة جدًا".

وشاركت بدرية في موسم رمضان الماضي، بعدد من الأعمال الدرامية، بينها مساسل البرنس، الذي جسدت من خلاله دور راقصة، بطولة محمد رمضان، سلوى عثمان، نجلاء بدر، أحمد زاهر، نور اللبنانية، أحمد داش، إدوارد، محمد علاء، تأليف وإخراج محمد سامي.

كما شاركت بدرية طلبة، في مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، كارولين عزمي، وفاء سالم، تارا عماد، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، وجسدت بدرية طلبة من خلاله شخصية شقيقة عماد رشاد.

وظهرت بدرية طلبة، في شهر رمضان الماضي، مع الزعيم عادل إمام خلال مسلسل فلانتينو، وأدت دور الخادمة، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وفاء صادق، محمد كيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، سليمان عيد، ورانيا محمود ياسين.

ولم تتوقف مشاركة بدرية طلبة في أعمال شهر رمضان على الأعمال الكوميدية فقط، إذ شاركت في مسلسل "ذات" للنجمة نيللي كريم عام 2013 ومسلسل نسر الصعيد عام 2018 بتجسيدها لشخصية "سكينة".