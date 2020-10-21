روسيا تصنع محركا موحدا يصلح لكل أنواع الطائرات

تمكنت روسيا من تصميم محرك طائرات يصلح للاستخدام على أي طائرة سواء كانت طائرة أو مروحية.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن روسيا حققت إنجازا مهما في صناعة المحركات، فقد ظهر لديها محرك يمكن استخدامه في الطائرات والمروحيات على نحو سواء، وصنعه مكتب تصميم المحركات الذي يحمل اسم المهندس كليموف.

وصرح رئيس مكتب "كليموف"، فسيفولود يليسييف، بأن المحرك يستخدم الآن في مروحية "مي - 38" وطائرتي "إيل - 112" و"إيل - 114".

ويتميز المحرك الجديد بقوته التي تفوق قوة المحركات التي تمت صناعتها للمروحيات الروسية في حين تحتاج مروحية "مي-38"، وهي مروحية جديدة، إلى محرك أقوى.

وخصصت مروحية "مي - 38" لنقل الأشخاص والحمولات، وبإمكانها أن تحمل ما يتجاوز وزنه 5 أطنان.

وفي الوقت نفسه، يعمل المهندسون في مكتب "كليموف" على إنشاء محرك جديد آخر يعتبر محركا ثوريا.

وأوضح رئيس مكتب "كليموف" أن المحرك الجاري العمل في إنشائه يستغني عن زيت التشحيم جزئيا.