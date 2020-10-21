"الغرف التجارية" تتوقع انتعاش مبيعات الملابس الشتوية من 20 لـ30%

شهدت الملابس الشتوية، انتعاشة وصفت بالمحدودة خلال هذه الأيام بسبب الطقس بعد انتشار واسع للمحلات لعرضها بارتفاعات طفيفة لا تتجاوز الـ15% بالمقارنة بالأعوام الماضية، بحسب عمرو حسن رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، الذي أوضح أنَّ مبيعات الملابس الشتوية ارتفعت بشكل طفيف لا يتجاوز الـ20%.

وأرجع رئيس شعبة الملابس، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، لا يزال التخوف مستمر لدى التجار من حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا في مصر، واستمرار حالة الركود في سيناريو تكرر كثيرًا خلال الخمس سنوات الأخيرة، بسبب التغيرات المناخية التي جعلت فصل الشتاء حارًا أو معتدلًا، مقارنة بما كان عليه في الماضي

واستبعد أنَّ يكون سبب قلة الإقبال على شراء ملابس الشتاء هذه الفترة هو ارتفاع الأسعار، موضحًا أنَّها لم ترتفع بشكل كبير تجعل الناس يعزفون عن الشراء، حيث ارتفعت بعض الموديلات بنسبة 10 إلى 15% خاصة موديلات هذه السنة، بينما يشهد مخزون السنة الماضية استقرارًا في الأسعار.

وأشار إلى أنَّ بعض المنتجين كانوا حذرين مع المستجدات الأخيرة، فقللوا الإنتاج خوفًا من تكبد المزيد من الخسائر، متابعًا أنَّ أسعار الملابس الشتوية من الجواكت والبلوفرات شهدت ثباتًا بسبب تراجع الدولار، مقارنة بأسعار المواسم الشتوية الماضية.

وكشف رئيس الشعبة عن عدم وجود جديد هذا الموسم في موديلات الملابس الشتوية، نتيجة توقف سفر عدد كبير من أصحاب المصانع للخارج بسبب تداعيات فيروس كورونا، للوقوف على خطوط الموضة الجديدة، مشيرًا إلى أنَّ هذا الأمر حدث في الملابس الصيفية أيضًا.

من جهته، قال جمال فتحي رئيس شعبة الملابس بغرفة أسيوط، لـ"الوطن"، إنَّ محافظات الصعيد عرضت الملابس الشتوية الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أنَّ هناك ارتفاعًا في أسعار الملابس الشتوية هذا العام بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وهو ما يؤدي إلى ضعف الإقبال واللجوء إلى استخدام ملابس العام الماضي والاقتصاد في الشراء.