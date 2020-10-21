اليوم .. ختام فعاليات المهرجان الفني للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس

تستمر فعاليات المهرجان الفني للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس، على وجه الملك رمسيس الثاني، في محافظة أسوان، اليوم، الذي تنظمه الأخيرة بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، والمحافظ اللواء أشرف عطية.

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء الاثنين الماضي، على المسرح الصيفى بكورنيش النيل في أسوان، بحضور أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية بهيئة قصور الثقافة، وصالح فتحي، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة للقصور، ومحمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونجوى سيد أحمد، مدير عام فرع ثقافة المحافظة، وقدمت الحفل المذيعة ريهام شكل.

وقالت نجوى سيد أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، في تصريحات لها، عقب افتتاح المهرجان، إن الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس هذا العام، تستمر حتى يوم 21 أكتوبر، ويشارك فيها عدد من الفرق الفنية من المحافظة وغيرها من محافظات الصعيد، منها: "فرقة أسوان، والأقصر، وبني سويف" للفنون الشعبية، وتوشكى للفنون التلقائية.

وأضافت نجوى سيد أحمد، أن العروض الفنية للفرق المشاركة تُقام على المسرح الصيفي المكشوف بأسوان، ومسرح قصر ثقافة "كوم أمبو، وحسن فخر الدين بنصر النوبة، والرديسية، والسباعية"، وبيت ثقافة كلابشة، بالإضافة إلى مسرح مكتبة الطفل والشباب في دراو.

ونشرت "الوطن" أجندة العروض الفنية التي يتضمنها المهرجان، وتستمر حتى مساء اليوم، بتقديم عروض لفرق الفنون الشعبية المختلفة؛ إذ يشهد مسرح قصر ثقافة كوم أمبو عروضا لفرقتي الأقصر للفنون الشعبية، وتوشكى للفنون التلقائية، وتقدم فرقتا أسوان والأقصر للفنون الشعبية عروضهما على مسرح قصر ثقافة "حسن فخر الدين" بنصر النوبة، اليوم الأربعاء، فضلا عن عدة عروض أخرى على مسارح قصر ثقافة "الرديسية" و"السباعية" و"كلابشة"، ومكتبة الطفل والشباب بدراو، وتبدأ العروض في توقيت متزامن، اعتبارا من السابعة مساءً.

وتُعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، إحدى الظواهر الفريدة من نوعها، ويبلغ عمرها 33 قرنا من الزمان، وتجسد التقدم العلمي الذي توصل إليه قدماء المصريين، خاصة في علوم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير.