الحلاني والرباعي وجسار نجوم الدورة الـ29 بمهرجان الموسيقى

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذي تديره الفنانة جيهان مرسي، لمدة 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة "النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية"، وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

وتضم 28 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هي مصر، لبنان، الأردن، العراق، وتونس، بجانب المؤتمر العلمي الذي يقام تحت العنوان الرئيسي "مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الأزمة".

الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 28 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 82 مطربا ومطربة هم حسب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، أحمد إبراهيم، سوما، إيمان عبدالغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن ، ياسر سليمان، آيات فاروف، غادة آدم، مدحت صالح، أحمد محسن، محيي صلاح، نهى حافظ، عاطف عبدالحميد، حنان الخولي، أنغام مصطفى، مازن عادل، أحمد الوزيري، أجفان، رحاب عمر، محمد حسن، وليد حيدر، علي الهلباوي، علي الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدي، أمجد العطافي، كارمن سليمان، مي فاروق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، أحمد نافع، إبراهيم فاروق، نهاد فتحي، أحمد سعيد، صابرين النجيلي، حسام حسني، محمد الحلو، مروه حمدي، محمد الخولي، ياسر سعيد، مصطفى سعد، أمير الرفاعي، ولاء طلبه، أحمد سعد، خالد سليم، فرح الموجي، ريهام عبدالحكيم، محمد شوقي، سامح منير، أحمد عصام، أميرة سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، أيمن مصطفى، محمد متولي، وائل أبو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، أشرف وليد، نهال نبيل، محمد الشرنوبي، حنان ماضي، عصام محمود، هُمام إبراهيم "العراق"، وائل جسار "لبنان"، ندى غالب، آيه عبدالله، سعد رمضان "لبنان"، صابر الرباعي "تونس"، مصطفى النجدي، حنان عصام، أحمد صبري، خالد عبدالغفار، عفاف رضا، ساره زكي، سعيد عثمان، يحيى عبدالحليم، إسماعيل صادق.

بالإضافة إلى 11 عازفًا هم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، عازف الكمان جهاد عقل "لبنان"، عازف الجيتار وحيد ممدوح "الأردن"، عازف العود وليد سلامة، عازف البيانو حماده النجار، عازف التشيللو عماد عاشور، عازف العود ممدوح الجبالي، عازف الكمان محمد ظهير، عازفة القانون عفاف شكري.

كما تشارك 7 فرق موسيقية هي فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي، أوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو أحمد عاطف، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوى، فرقة أوبرا الإسكندريه للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي إلى جانب 23 من العازفين بقيادة كل من المايسترو سليم سحاب، المايسترو أحمد عامر، المايسترو صلاح غباشي، المايسترو علاء عبد السلام، المايسترو ايهاب عبدالغفار، المايسترو فاروق البابلي، المايسترو مصطفي حلمي، المايسترو عادل عايش والمايسترو هاني فرحات.