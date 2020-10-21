"أورام أسوان" يبحث تطوير الخدمة الطبية لمرضى "مبادرة صحة المرأة"

عقد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير معهد الأورام بأسوان، اجتماعًا، اليوم، مع اللجنة الطبية متعددة التخصصات، لبحث استكمال الجهود المبذولة في المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، بناءًا على توجيهات وزير الصحة، الدكتورة هالة زايد.

وقال "جودة" إن تشكيل اللجنة تم بناءًا على بروتوكلات العمل بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، وتجتمع بكامل تشكيلها مرة أسبوعياً بهدف مراجعة خطة علاج كل مرضى المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بما ناسب حالتها طبقاً للبروتوكولات المعمول بها بالمبادرة.

وأوضح مدير المركز، أن اللجنة تضع خطة علاج المريض بعد دراسة وافية للحالة من جميع الاستشاريين المشاركين في التشخيص والعلاج، لافتًا إلى عرض جميع المرضى المترددين على المركز لمراجعة خطط العلاج.

من جهة أخرى، واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان، عقد الندوات التعريفية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في إطار الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة، حيث عقد فريق الإعلام والتوعية بالمديرية، اليوم، ندوة توعوية للعاملين بالديوان.

وبحسب البيان الصادر عن مكتب الإعلام بمديرية الشئون الصحية بأسوان، أشرف على الندوة "أحمد عطية" مسئول الإعلام بالمديرية ومنسق فريق التوعية والإعلام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والدكتورة "ترنيم عصام" عضو فريق التوعية والإعلام.

تناولت الندوة عرضًا تعريفيًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل وأهميتها للمواطنين، وما تحققه من فوائد تعود بالنفع على المواطن وتطوير الأداء الصحي والارتقاء بالخدمة الصحية، بالإضافة لأماكن وطريقة التسجيل، كما تم مناقشة أبرز التساؤلات والاستفسارات التي يتم طرحها بخصوص المنظومة.