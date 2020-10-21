الماراثون يبدأ من الخارج.. التسلسل الزمني لانتخابات النواب 2020

بدأ المصريون بالخارج اليوم، ماراثون انتخابات مجلس النواب 2020 في المرحلة الأولى للانتخابات، التي تجرى على مدار 3 أيام، اعتبارا من 21 وحتى 23 أكتوبر الحالي، في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وبدأت سفارات مصر في قبرص واليونان، استقبال بطاقات الاقتراع عبر البريد السريع، إذ يرسل الناخبون بطاقات التصويت على مقار السفارة أو القنصلية حسب عنوان بعثة الناخب الدبلوماسية، بالبريد.

وتستعرض "الوطن" التسلسل الزمني لانتخابات مجلس النواب 2020 خلال الأيام المقبلة، إذ يستعد المصريون في الداخل لبدء عملية التصويت.

انتخابات مجلس النواب 2020 في الخارج

ويجرى الاقتراع في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 أكتوبر، ويجرى التصويت في الخارج بالنسبة لمحافظات المرحلة الثانية أيام 4 و5 و6 نوفمبر.

انتخابات مجلس النواب 2020 في الداخل

يبدأ التصويت في الداخل بالنسبة لمحافظات المرحلة الأولى يومي 24 و25 أكتوبر، أما محافظات المرحلة الثانية يومي 7 و8 نوفمبر.

التظلمات والطعن والفصل فيها

يتم تقديم التظلمات للجنة العامة ولإحالتها للهيئة في موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات، بينما يتم الفصل في التظلمات خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة.

وخلال 24 ساعة من صدور القرار يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة.

محافظات المرحلة الأولي من انتخابات النواب 2020

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومطروح، أيام 21 و22 و23 أكتوبر في الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.

محافظات المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020

أما محافظات المرحلة الثانية فهى 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وحال الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.

إعلان نتيجة مجلس النواب 2020

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 1 نوفمبر، بينما تعلن نتيجة المرحلة الثانية يوم 15 نوفمبر.

في حالة الإعادة

يتم استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة، يوم الاثنين 2 نوفمبر لمحافظات المرحلة الأولى، ويوم 16 نوفمبر للمرحلة الثانية.

ويمكن الطعن على قرار الهيئة بإعلان النتيجة خلال 48 ساعة من الإعلان في موعد أقصاه 3 نوفمبر للمرحلة الأولي، و17 نوفمبر 2020.

وتفصل المحكمة فيها خلال 10 أيام اعتبارا من 4 وحتى 13 نوفمبر، للمرحلة الأولى، وتفصل اعتبارا من 18 وحتى 27 نوفمبر للمرحلة الثانية.

وفي الفترة 19 و20 نوفمبر يبدأ الناخبون في الخارج طباعة وإرسال بطاقات إبداء الرأي، إلى مقار البعثات الدبلوماسية بالنسبة للمرحلة الأولى، ويومي 3 و4 ديسمبر للمرحلة الثانية.

انتخابات الاعادة

وتجرى انتخابات الإعادة في الخارج للمرحلة الأولى أيام 21 و22 و23 نوفمبر، وتجرى الإعادة في الخارج للمرحلة الثانية أيام 5 و6 و7 ديسمبر.

بينما تجرى انتخابات الإعادة في الداخل للمرحلة الأولى يومي 23 و24 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة في الداخل للمرحلة الثانية يومي 7 و8 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة النهائية للمرحلة الأولى يوم 30 نوفمبر، وتعلن النتيجة النهائية للمرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر.