رفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال انتخابات مجلس النواب في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضرورة الالتزام بالحياد التام بين مرشحي انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراءها يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، مؤكدا على أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية كافة، تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مطالبًا الجميع الالتزام بالتوجيهات والتعليمات، التي أقرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بهدف انجاح العملية الانتخابية، وخروجها بالشكل الذي يليق.

وأكد المحافظ، على أن الدولة المصرية تراهن وتثق في وعي مواطنيها وانتمائهم لوطنهم العظيم مصر، مشيرًا إلى امتلاك المواطن المصري الإرادة القوية والوعي والفهم الكامل، بأن المشاركة الإيجابية ضرورة لاستكمال المشوار الذي بدأه الشعب المصري بأكمله مع قيادته السياسية، وتحملنا فيه جميعا كل الصعاب والتحديات من أجل دولة قوية متقدمة متحضرة آمنة مستقرة.

وطالب "غنيم" أبناء المحافظة بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، لنثبت للعالم أن مصر قادرة على تحدي كل الظروف، ونبرهن على وعينا الوطني، وانتمائنا اللا محدود للوطن، داعيا المواطنين بألا يلتفتوا لدعاوى أهل الشر، أو السلبية والمغرضة، التي تأتي في محاولة يائسة لعرقلة جهود التنمية، مطمئنا الجميع بأنه رفعت درجة الاستعداد القصوى، في سبيل إنجاح عملية الاقتراع، من خلال توفير التأمين الكامل، والإجراءات الاحترازية.

وأكد محافظ بني سويف، أن دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، يقتصر على الجوانب التنظيمية والإدارية اللازمة للعملية الانتخابية، من حيث تجهيز المقرات الانتخابية واللجان، وإمدادها بالتجهيزات اللازمة، ما سينعكس على إتاحة الفرص المتساوية أمام المتنافسين، دون التدخل أوالتأثير على ارادة الناخبين أو توجيههم للتصويت لمرشح على حساب آخر.

وأشار الدكتور محمد هاني غنيم، إلى أن المحافظة أتمت خطتها في هذا الشأن، والتي ترتكز على محورين أساسين، هما توفير التجهيزات والتسهيلات اللازمة لخروج عملية التصويت بالشكل اللائق، بالإضافة إلى الجانب التوعوي للمواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في عملية التصويت، باعتباره حق دستوري وواجب وطني.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية، وإلغاء إجازات رؤساء المدن والقرى، وتواجد كل مسؤول بنطاق مركزه؛ للتأكد من جاهزية المقار الانتخابية، ورفع كفاءتها وتوفير مصدر دائم للكهرباء وآخر للطوارئ، مشددا على ضرورة توفير إنشاء مظلة أمام كل مركز انتخابي، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمتابعة الدورية لأعمال تعقيم وتطهير اللجان والمقار الانتخابية، والتشديد على ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي، ضمن خطة الدولة الشاملة، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا.

كما كلف "نور الدين" رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قطاع الكهرباء لعمل مراجعة شاملة لأعمال الإنارة العامة، بالمناطق والطرق المحيطة والمؤدية للجان الانتخابية علي مستوي كل منطقة وحي وقرية، مع التأكيد علي سرعة إزالة الإشغالات، وتكثيف أعمال النظافة، وتوفير كل الإمكانيات للجان الانتخابية، موجها السكرتير العام بالمتابعة الدورية لأعمال التعقيم والتطهير باللجان، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتربية والتعليم والوحدات المحلية، والتأكيد على استمرار أعمال النظافة بداخل اللجان مع تواجد إدارة المدرسة، فضلا عن تكليف مسؤولي القطاع الصحي بإعداد وتنفيذ خطة التأمين الطبي والإسعاف والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.