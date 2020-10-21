ضبط "معلمة" استولت على 40 مليون جنيه بمشاركة زوجها وشقيقته بسوهاج

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي، منطقة سوهاج، من إلقاء القبض على "معلمة"، بينما يجري البحث عن زوجها وشقيقته، لاتهامهم بالاستيلاء على مبالغ مالية تصل إلى 40 مليون جنيه، من 25 شخصاً، بزعم توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة، مقابل أرباح شهرية، إلا نهم توقفوا عن السداد، ورفضوا رد أصوال المبالغ إلى أصحابها.

وتلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القلبي، منطقة سوهاج، يتضمن قيام "معلم" وشقيقته، ربة منزل، وزوجته "معلمة"، بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية.

وأشار المحضر إلى أن أحد الموظفين بالتربية والتعليم، على المعاش، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، إضافة إلى 24 آخرين، تقدموا ببلاغات يتهمون فيها كل من "أ. ح. أ."، معلم، و"ج. ح. أ."، شقيقته، ربة منزل، و"أ. ث. ع."، زوجة الأول، معلمة، وجميعهم يقيمون بدائرة قسم ثان سوهاج، لقيامهم بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغت جملتها 40 مليون جنيه، بقصد توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة، إلا أنهم توقفوا عن سدد الأباح الشهرية التي وعدوهم بها، كما رفضوا إعادة أصول المبالغ إليهم.

وأكدت التحريات صحة البلاغات المقدمة، وأن المتهمين أوهموا الضحايا باستثمار أموالهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة، من خلال إحدى الشركات الخاصة بهم، مقابل أرباح شهرية قدرها 5% من قيمة رأس لمال، إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم ولم يتم رد المبالغ المستولي عليها.

وتم ضبط المتهمة الثالثة، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، بالاشتراك مع الأول والثانية، وتعهدت برد المبالغ المالية للشاكين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.