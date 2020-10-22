تعرف على كل ما يخص نظامي الفردي والقائمة في انتخابات النواب

يستعد المصريون في الداخل للتصويت في انتخابات مجلس النواب المقررة السبت المقبل، بالنظام المختلط الذي يجمع بين نظامي "الفردي" و"القوائم"، بواقع 50% للفردي و50% للقائمة، وهو ما يُثير في بعض الأحيان حالة من اللبس لدى الناخب أثناء الإدلاء بصوته، خصوصا أن الفرق بين نظامي "القوائم" و"الفردي" كبير، سواء على مستوى الترشح أو حتى الانتخاب.

ويقسم النظام الفردي الجمهورية لدوائر انتخابية صغيرة، ويقوم الناخب باختيار مرشحيه بالدائرة على حسب المقاعد المتاحة بكل مركز إداري، أما في نظام القوائم يختار فيها الناخب إحدى القوائم الانتخابية المتنافسة ضمن الدائرة الكبيرة التي تضم عددا من المحافظات، ويكون انتخاب القائمة بشكل كامل وليس لمرشح بعينه، أى أن اختيار رمز القائمة يضمن نجاح كل المرشحين بها.

وتنص مادة 4 من قانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الحقوق السياسية أنه:" تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم يخصص لدائرتين منها عدد 42 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين 100 مقعد لكل منها ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة".

4 دوائر بنظام القوائم

أولا: دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وتضم 6 محافظات "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ" بإجمالي 100 مقعد.

ثانيا: دائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد وتضم 11 محافظة وهم "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر"، بإجمالي 100 مقعد.

ثالثا: دائرة قطاع شرق الدلتا وتضم 7 محافظات: "الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" بإجمالي 42 مقعدا.

رابعا: دائرة قطاع غرب الدلتا وتضم 3 محافظات وهي: "الإسكندرية والبحيرة ومطروح"، بإجمالي 42 مقعدا.

ويعلن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب. فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في (القانون) لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا علي أكبر عدد من الأصوات، ويعلن انتخاب القائمة الحاصلة علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

النظام الفردي

أما النظام الفردي، يٌعلن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية، فإن لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها (في القانون) لأى من المترشحين أو لبعضهم أعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة.

ويٌحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تٌجرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن انتخاب عدد المترشحين المساوى لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة. وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تُجري عليها الإعادة، أٌجرى الانتخاب بينهم علي أن يٌعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.