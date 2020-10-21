غرفة عمليات بأكبر دوائر الأقصر لمتابعة انتخابات "النواب"

ناقش المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب محافظة الأقصر، في اجتماع موسع بحضور نواب المركز ورؤساء القرى استعدادات المدينة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020، والتي ستعقد على مدار يومي 24 و25 أكتوبر.

وأكد رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال الاجتماع، ضرورة تجهيز المقار الانتخابية وتعقيم جميع اللجان والتي يبلغ عددها 62 مقرا انتخابيا بالمدينة، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، ورفع درجة الاستعداد وتشكيل غرفة عمليات بالمركز وربطها بغرف عمليات المجالس القروية لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة وسرعة حلها على الفور لضمان انتظام العملية الانتخابية وإتمامها على أكمل وجه.

وشدد سليمان، على رفع كفاءة الشوارع المؤدية إلى المقرات الإنتخابية من نظافة وإنارة وعمل مظلات، وتوفير أماكن انتظار للمواطنين وكبار السن ومراجعة المرافق من مياه وكهرباء داخل المقرات، والتأكد من توفير إضاءة بديلة بالتنسيق مع هندسة الكهرباء، مشيراً إلى تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتذليل أي عقبات وتوفير الدعم لسير العملية الانتخابية، مشددا على الحيادية التامة للعملية الانتخابية.

وخلال الاجتماع جرى التشديد على رؤساء القرى بالتصدي بكل حزم وحسم وبشكل فوري لأي شروع في محاولات البناء المخالف، وخاصة محاولات البناء على الأراضي الزراعية والإزالة الفورية للمخالفة وتحويل المخالف للنيابة العسكرية.

ويصل عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر لـ 833557 ناخبًا، وعدد المراكز الانتخابية يبلغ 170 مركزًا انتخابيًا، وعدد اللجان الفرعية 201.

وشهدت قائمة محافظة الأقصر الانتخابية إحدى محافظات المرحلة الأولى من الانتخابات والمقرر أن يمثلها عدد من أعضائها في مجلس النواب بداية من العام الجاري وحتى 5 أعوام مقبلة، العديد من التغيرات التي طرأت عليها، خاصة بعدما انتهت مدة تقديم التنازلات عن الترشح لانتخابات مجلس النواب، حيث تنازل مرشحان اثنان من الأقصر، كما جرى استبعاد 6 مرشحين لعدم استيفاء أوراقهم ورفض الطعون المقدمة من 5 منهم، ليصل إجمالي المرشحين النهائي إلى 75 مرشحًا على الدوائر الـ3 بالمحافظة.

وتجرى انتخابات مجلس النواب الجديد على مرحلتين، حيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات تجرى فيها الانتخابات بالداخل والخارج، وحددت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في كل مرحلة وجولة الإعادة بها والمحافظات التي تضمها كل مرحلة.

وفي هذا الإطار نستعرض كل المعلومات التي تريد معرفتها عن المرحلة الأولى، والمحافظات التي تتضمنها ومواعيد إجراء الانتخابات بها في الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا.

محافظات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين الأولى في دوائر 14 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

مواعيد انتخابات المرحلة الأولى

الانتخابات ستكون على مرحلتين، حيث تجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، وتجرى الانتخابات في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول نوفمبر.

مواعيد جولة الإعادة للمرحلة الأولى

تكون جولة الإعادة في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام السبت والأحد والإثنين الموافقين 21 و22 و23 نوفمبر، وفي الداخل يومي الإثنين والثلاثاء الموافقين 23 و24 نوفمبر على أن تعلن النتيجة النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم 30 نوفمبر.