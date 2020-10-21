تجديد حبس "معلمة" استولت على 40 مليون جنيه من المواطنين بسوهاج

قررت نيابة سوهاج، تجديد حبس ربة منزل 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على 40 مليون جنيه، من 25 شخصاً، بدعوى توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة، مقابل أرباح شهرية.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضر محرر بمعرفة ضباط مباحث الأموال العامة لفرع الوجه القبلي "منطقة سوهاج" يتضمن قيام "مدرس" وشقيقته، ربة منزل، وزوجته "معلمة"، بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، بزعم توظيفها في تجارة الملابس الجاهزة مقابل أرباح شهرية.

وأكد المحضر أن أحد الموظفين بالتربية والتعليم، بالمعاش، يقيم بدائرة قسم أول سوهاج، إضافة إلى 24 آخرين، تقدموا ببلاغات يتهمون فيها "أ.ح.أ" مدرس بالتربية والتعليم، و"ج.ح.أ"، شقيقته، ربة منزل، و"أ.ث.ع"، زوجة الأول، مُعلمة، بالاستيلاء على مبالغ مالية، بلغت جملتها 40 مليون جنيه، بقصد توظيفها في مجال تجارة الملابس الجاهزة، إلا أنهم توقفوا عن سداد الأرباح الشهرية التي وعدوهم بها، كما رفضوا إعادة أصول المبالغ لأصحابها.

وأكدت التحريات صحة البلاغات المقدمة، وأن المتهمين أوهموا الضحايا باستثمار أموالهم في مجال تجارة الملابس الجاهزة، من خلال إحدى الشركات الخاصة، مقابل أرباح شهرية قدرها 5% من قيمة رأس لمال، إلا أنهم لم يلتزموا بتعهداتهم ورفضوا رد المبالغ المستولي عليها.

وتم ضبط المتهمة الثالثة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع الأول والثانية، وتعهدت برد المبالغ المالية للشاكين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبسها علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة ضبط المتهمين الهاربين.