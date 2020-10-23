تفاصيل خطة البيئة لتطوير العكرشة "عاصمة التلوث" في القليوبية

تستعد منطقة "العكرشة" أكبر تجمع صناعي عشوائي بمركز الخانكة والمعروفة بـ"عاصمة التلوث" في محافظة القليوبية، لإطلاق أكبر مخطط للتطوير، حيث تضم أكثر من 480 مصنعًا.

وفي السياق ذاته تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عدد من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة، فى إطار المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة.

"الوطن" تستعرض خطة المحافظة بالتعاون مع البيئة والبنك الدولي لإنقاذ المنطقة وتطويرها بشكل حضاري يحافظ على الصناعات الموجودة بها ويقضي على التلوث.

وصف المنطقة

تقع المنطقة على مساحة 494.4 فدان تقريبًا بالقرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 وإجمالي المصانع بها وفق حصر المحافظة 480 مصنعًا وورشة عبارة عن 80 مسبك وتشكيل معادن و30 تشغيل بلاستيك وو15 درفلة حديد و10 سحب أسلاك حديد ومعادن ونحاس و30 تصنيع زجاج وسلك ومسامير و90 فرم عوادم وبلاستيك وأقطان ومنسوجات و207 ورش متنوعة صغيرة ومتناهية الصغر.

القرارات الصادرة بشأن تطوير المنطقة

- قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2020 باعتمادها منطقة صناعية.

- القرار رقم 686 لسنة 2009 بشأن إنشاء صندوق تطوير المنطقة وتبعيته لصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة والقرار رقم 208 لسنة 2008 باعتماد المنطقة كمنطقة صناعية وتخصيص مساحة 19 قيراط أملاك دولة خارج الزمام لإنشاء وحدة إطفاء وعملية مياه ووحدة صحية وإسعاف.

الخدمات المتوفرة

يوجد كهرباء بالمنطقة وتحتاج لتدعيم لسد حاجة المصانع.

قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إطار المشروع القومي لتطوير القري الأكثر احتياجا بإنشاء محطة رفع ومحطة معالجة لمياه الصرف وشبكات الصرف الصحي لخدمة المنطقة بتكلفة 25.5 ميون جنيه.

إجراءات قامت بها المحافظة في إطار خطة التطوير بالتعاون مع البيئة والبنك الدولي

حصر كافة العاملين، والتفتيش على الأمن الصناعي للمصانع القائمة، ومراجعة موقفها من خلال البيئة والقوى العاملة، ووضع آلية للتطوير وتوفيق الأوضاع، ورفع المخلفات من جوانب الطرق والشوارع، وتطهير مجرى الرشاح الذي يتم الصرف عليه، ورفع ناتج التطهير عمل حملات مستمرة للرصد البيئي، وتطهير المنطقة برش الرزاز، وتوفير سيارة إسعاف داخل المنطقة لحين إنشاء وحدة إسعاف، ورفع كفاءة الوحدة الصحية بمد الوحدة بعدد 3 أطباء، ودفن كابلات الكهرباء التي كانت ظاهرة على سطح الارض، وصيانة شبكة الإنارة والأعمدة، وإعداد مقايسة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنطقة.

محاور خطة التطوير

رصف الطرق وتغطية المصرف المار بها، وتوصيل الغاز الطبيعي للحد من التلوث، وتوفير وحدة إطفاء بالمنطقة وخاصة في ظل وجود مصانع فرم القطن التي تمثل خطورة بالغة، وتدعيم شبكات المياه.

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن المخطط يتضمن رفع المستوى البيئي والمنطقة بأكملها كمنطقة صناعية في المقام الأول، وعمل مقايسة كاملة لأعمدة الإنارة المطلوبة للمنطقة، وتكليف مديرية القوى العاملة بحصر كافة العاملين والتأمين عليهم، وعمل نقطة إطفاء، وتوفير سيارات كسح وإزالة الأتربة والإشغالات من أمام المصانع وتوفير حلول عاجلة لضعف المياه والكهرباء.

ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جولتها الأخيرة بالمنطقة على تحسين الأوضاع البيئية والعمل على تطويرها وحل المشكلات العالقة بها، والتي تقوم معظمها على إنتاج المنتجات الخاصة بالصرف الصحي.

وأضافت، أنه تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) والذي تنفذه الوزارة للمساعدة في توفيق الأوضاع البيئية لتلك المنشآت وتغيير نوعية الحياة بالمنطقة، إضافة الى الدعم المقدم من إدارة نوعية تلوث الهواء ومكافحة التغيرات المناخية بدعم من البنك الدولي والذي تم الموافقة عليه مؤخرًا، ويبدأ منتصف العام القادم.

وأوضحت "فؤاد"، أن الوزارة تعمل على منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال عدة محاور منها المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الأرز، والمرور على المصانع لخفض الانبعاثات الصادرة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر التي يمكن أن تسبب تلوث للهواء خلال تلك الفترة من السنة لوجود التركيزات بنسبة عالية والتي ربما تؤثر على صحة المواطنين، إضافة إلى متابعة لجان فحص عوادم السيارت، والتوعية البيئية لكل العناصر والأفراد المرتبطة بالمنظومة.

فيما وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، شكره لوزيرة البيئة على دعم المحافظة المستمر في منظومة النظافة ومجابهة تلوث الهواء، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على حل المشاكل البيئية العالقة منذ عشرات السنين وتطوير منطقة العكرشة.

وأشار محافظ القليوبية إلى صدور القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2020 باعتبار منطقة العكرشة منطقة صناعية، وما يترتب عليه من تحسين لكافة الخدمات والبنية التحتية لتلك المنطقة، مضيفًا أن منطقة العكرشة تبلغ مساحتها حوالي 494 فدان وبها ما يقرب من 500 منشأة صناعية ما بين صغيرة ومتوسطة نعمل على جعلها منطقة خضراء خالية من التلوث.