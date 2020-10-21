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أخلوا المنازل.. تحذيرات لأهالي "عفونة" بالبحيرة من تكرار أحداث سيول 2015

كتب:

أحمد حفنى
04:58 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
رئيس وادى النطرون مع الأهالي

رئيس وادى النطرون مع الأهالي

حذّر كامل غطاس، رئيس مركز ومدينة وادي النطرون، أهالي قرية عفونة، من احتمال هطول سيول وأمطار غزيرة، وحثهم علي سرعة إخلاء منازلهم والإقامة بقرية الأمل أوالمساكن التى وفرتها المحافظة، بعيدا عن الأماكن المعرضة للغرق، لمنع تكرار ما حدث منذ 5 أعوام حينما اجتاحت السيول القرية وتسببت في وقوع وفيات بسبب غزارة الأمطار.

وفي السياق، راجعت الوحدة المحلية معدات مواجهة السيول والأمطار للتأكد من كفاءتها وجاهزية الأطقم العاملة عليها، وشدد محافظ البحيرة على رفع درجة الاستعداد واستنفار الجهود، والتنسيق بين كافة الجهات كل فى موقعه، لمواجهة أية أحداث طارئة أو أزمات متوقعة.

 وتنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفعت الأجهزة التنفيذية درجة الاستعداد للقصوى، تزامنًا مع اتخاذ التدابير اللازمة والوقوف على مدى الجاهزية لاستقبال فصل الشتاء في المناطق الخطرة، بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية تعرض البلاد لموجة من الطقس السىء وعدم استقرار الأحوال الجوية.

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