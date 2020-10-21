رئيس مدينة إسنا يعلن رصف الشوارع بعد انتهاء توصيلات الغاز والصرف الصحي

أعلن محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، أنه تم خلال الفترة الماضية القيام بمشروعات البنية التحتية و التحول الرقمي والانتهاء من توصيل خطوط الغاز الطبيعي وتركيب مواسير الصرف الصحي بشوارع المدينة.

وأكد رئيس المدينة، أنه تم بدء أعمال الرصف بعدد من الشوارع الرئيسية للمدينة، انطلاقاً من منطقة السنترال القديم مروراً بشارع النزهة وحتى منطقة السجل المدني الجديد، وذلك بعد انتهاء بعض الشوارع من مشروعات البنية التحتية و التحول الرقمي، بناء على توجيهات ومتابعة مستمرة من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف رئيس مدينة إسنا، أنه جار تنفيذ أعمال رصف الشوارع طبقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية للطرق، بما يضمن عدم هبوط بالشوارع أو حدوث أى تصدعات، وذلك تحت إشراف المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن الشوارع الرئيسية للمدينة تشهد كثافات مرورية عالية.

وتابع"سليمان"، أنه بناء على خطة النظافة ورفع الإشغالات التى وضعها، والتى تشمل رفع كفاءة شوارع المدينة والقرى، تستمر حملات النظافة لرفع كفاءة الشوارع العامة والميادين وتسوية وتمهيد الطرق ورفع المخلفات الصلبة والأتربة وقص وتهذيب الأشجار المرتفعة، وفى إطار تحقيق الانضباط بالشوارع والميادين وضبط المخالفين وإزالة الإشغالات تيسيرا للحركة المرورية وانضباط الشارع، تمت مواصلة الحملات اليومية.

وتستعرض "الوطن" المعلومات الكاملة والتدابير اللازمة التي اتخذت من جانب المسئولين عند تركيب خطوط الغاز في إسنا بالتنسيق مع جميع الجهات والمرافق لتفادي أي أخطاء تضر بالمرافق العامة سواء كانت المياه أو الكهرباء أو الصرف أو التليفونات.

1- تركيبات وتوصيلات خطوط الغاز التي تمت في المحافظة منذ عام 2019 حتى الآن، 14040 توصيلة في مختلف المدن، حيث تم في مدينة الأقصر توصيل 3040 خطا، وفي قرية الحبيل جرى توصيل 2000 خط، وفي قرية الزناقطة جرى توصيل 3500 خط.

2- في منطقة منشأة العماري جرى توصيل 2500، وفي مدينة إسنا جرى توصيل 2000 خط، وفي مدينة أرمنت جرى توصيل 1000 خط، ومن المقرر أن تشمل الخطة المستقبلية توصيل 23500 خط وتركيبها للمنازل والعقارات المختلفة لخدمة المواطنين.

2- تم خلال عام 2019، الحصول على التصاريح اللازمة لإنشاء محطة تخفيض ضغط الغاز التي تخص الشركة في مركز إسنا، وبدأت أعمال الحفر من ناحية كوبري الشيخ فضيل ومنطقة السنترال والطريق الزراعي الغربي.

3- تم أيضًا في سبتمبر من نفس العام البدء في أعمال إنشاء محطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعي على مساحة 2500 م مجاورة لمدينة إسنا الجديدة.

4- الأعمال تأتي في إطار التوجه الرئيسي للدولة حالياً نحو تكثيف العمل على إخلاء المدن من البوتاجاز وإحلال الغاز الطبيعي كونه يعد الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية السائلة.

5- تم في نفس العام أيضًا البدء في أعمال الخط الرئيسي الممتد من المحطة إلى داخل مدينة إسنا من خلال عمليات الحفر الموجه حيث سيلتقي الخط بـ 9 خطوط ما بين صرف صحي وري وذلك لضمان عدم تعطيل مجرى المياه بها.

6- راعت السطات التنفيذية عدت معاير أثناء تركيب الخطوط منها أن يبعد خط الغاز عن خط الصرف والمياه ومسار كابلات التليفونات بما لا يقل عن واحد متر.

7- الاهتمام بإجراءات التأمين اللازم أثناء حفر خط الغاز وتحديد جميع مسارات المرافق الأرضية، حفاظا على أرواح المواطنين والمرافق العامة.

8- الأوراق المطلوبة للتعاقد على خدمة توصيل الغاز تتمثل في إحضار رقم الغاز الملصق على باب الشقة وإن لم يوجد إحضار الرقم المكتوب على باب العمارة، وبطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية أثناء التعاقد بمدة لا تقل عن شهر.

9- إحضار صورة من عقد الملكية أو الإيجار للوحدة، وفي حالة وجود عقد إيجار، وفاتورة كهرباء حديثة بنفس العنوان المذكور بعقد الشقة، أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة إضافة إلى أصل مقايسة العداد، أو تقديم فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد.

10- في حالة عدم توافر أي من هذه المرافق يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث وفاتورة مدفوعة مقدمًا، وفي حالة عدم تطابق توقيع العميل على أوراق التعاقد وعقد الشقة يتم التعامل مع جميع الأوراق ببصمة الإبهام، وفي جميع حالات التعاقد يلزم وجود الشخص نفسه.