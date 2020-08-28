"إسنا" تقترب من تحقيق إنجاز.. "الغاز" في شوارع المدينة الجنوبية للأقصر

استقبل المهندس محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا، جنوب الأقصر، فريق من الشركة القابضة للغازات الطبيعية، في إطار دراسة تقييم الآثار البيئية والاجتماعية بمناطق مسار خطوط الغاز داخل نطاق المركز.

أجرى الفريق مسحا بيئيا مصورا لمسارات خطوط الغاز ومحطات تخفيض الضغط ومناطق تجمع المخلفات، بالإضافة إلى مقابلات مع ممثلي الجهات الحكومية والمجتمع المدني.

وأكد "سليمان"، على تقديم كل أوجه الدعم اللوجستي للمشروع لأهميته للمواطن الإسناوي، وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المشروع لأنه من المشروعات القومية المهمة والعاجلة ذات النفع العام التي تخدم المواطن الإسناوي، وذلك بعد أن جرى مد خطوط الغاز داخل شوارع إسنا والانتهاء من محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي التي تم إنشاؤها على مساحة 2500م2 لخدمة مركز إسنا.

وجمعت مؤخرًا سلسلة من الاجتماعات بين رئيس مدينة إسنا وقيادات الشركات المنفذة لتوصيل خطوط الغاز الطبيعي بالمدينة، جرى خلالها مناقشة العمل لتركيب خطوط الغاز بشوارع المدينة وقراها بمعرفة شركة غاز مصر، بحضور المهندس يوسف كمال، مدير المشروعات بمركز ومدينة إسنا.

جرى خلال الاجتماعات أيضًا بحث خطة الشركة لتنفيذ المشروع وتوصيل شبكات الغاز الطبيعي، بالتنسيق مع جميع الجهات والمرافق لتفادي أي أخطاء تضر بالمرافق العامة سواء أكانت المياه أو الكهرباء أو الصرف أو التليفونات، تمهيداً لتوصيل الخدمة للمنازل.

الاجتماعات شهدت التأكيد على اتخاذ التدابير اللازمة عند تركيب خطوط الغاز، وأن يبعد خط الغاز عن خط الصرف والمياه ومسار كابلات التليفونات بما لا يقل عن واحد متر، وكذلك ضرورة الاهتمام بإجراءات التأمين اللازم أثناء حفر خط الغاز وتحديد جميع مسارات المرافق الأرضية، حفاظا على أرواح المواطنين والمرافق العامة.

وتواصل السطات في محافظة الأقصر أعمال توصيل خطوط الغاز الطبيعي بكافة مدن وقرى المحافظة برعاية شركة غاز مصر، لإنهاء المعاناة التي تقع على المواطنين مع أسطوانات البوتاجاز ولتسهيل الحصول على الغاز في المنازل، في إطار دعم المدن والقرى بخطوط وشبكات الغاز الطبيعي بالمحافظة.

وشملت تركيبات وتوصيلات خطوط الغاز التي تمت في المحافظة منذ عام 2019 حتى الآن، 14040 توصيلة في مختلف المدن، حيث أنه في مدينة الأقصر جرى توصيل 3040 خط، وفي قرية الحبيل جرى توصيل 2000 خط، وفي قرية الزناقطة جرى توصيل 3500 خط، وفي منطقة منشأة العماري جرى توصيل 2500، وفي مدينة إسنا جرى توصيل 2000 خط، وفي مدينة أرمنت جرى توصيل 1000 خط، ومن المقرر أن تشمل الخطة المستقبلية توصيل 23500 خط وتركيبها للمنازل والعقارات المختلفة لخدمة المواطنين.