"مدير تعليم الكبار": محو أمية 3475 مواطنا بالأقصر بنسبة نجاح 91%

قال خالد محمد شمس الدين، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة الأقصر، إن الفرع ينفذ 4 دورات امتحانية خلال العام، في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر.

وأشار "شمس الدين" إلى أن فرع الهيئة بمحافظة الأقصر حقق نسبة أعلى من المستهدف لعام 2019/2020 إذ تقدم أكثر بكثير من العدد المطلوب، ونجح من المتقدمين منهم عدد 3475 دارسا.

وأضاف "شمس الدين"، أن الفرع حقق أعلى من المستهدف بنسبة 91٪ لعام 2020/2021، حيث كان المستهدف 1000 دارس – والناجح عدد 1905 دارس.

وأوضح مدير فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في الأقصر، أن ذلك تحقق طبقاً للمجهودات التى يقوم بها الفرع، إذ حصل فرع الأقصر على المركز الأول على مستوى الجمهورية من بين 27 فرعًا، وحققت الإدارات المختلفة بالفرع المراكز الثاني والثالث والرابع والخامس والثامن والثاني عشر والرابع والعشرين على مستوى الإدارات ضمن أفضل إدارات من بين 296 إدارة على مستوى الجمهورية.

وفي سبتمبر الماضي، كان قد وقع عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، وخالد شمس الدين، مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار في المحافظة، برتوكول تعاون للقضاء على الأمية بحضور إيمان عبدالعال مدير عام التعليم ومحمد سيد وكيل إدارة القرنة التعليمية.

وأشار عمران إلى أن البروتوكول سيتم تنفيذه كبداية في إدارتي إسنا والقرنة للقضاء على الأمية والتي ستنفذ في إطار مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة، وبخاصة في القرى.

وأكد خالد شمس الدين على أن الهيئة تقوم بتوقيع بروتوكولات تعاون مع كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية لدعم الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية، والتي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسئوليتها القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.