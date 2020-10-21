أردوغان يرفع راتبه الشهري مجددا.. وزيادة مخصصات الرئاسة

من المتوقع رفع راتب الرئيس رجب طيب أردوغان الشهري في ميزانية الحكومة المركزية لعام 2021 الى 88 ألف ليرة تركية.

وتم تقديم ميزانية الحكومة المركزية لعام 2021 إلى البرلمان التركي، كما تمت زيادة الميزانية المخصصة للرئاسة بمقدار 886 مليون ليرة تركية وتم تحديدها بمبلغ 4 مليارات و39 مليون و453 ألف ليرة تركية.

مليون و56 ألف ليرة تم تخصيصها لأردوغان

ومن المتوقع أن تصل الاعتمادات المخصصة للرئيس التركي في موازنة 2021 إلى مليون و56 ألف، وبناءا علي ذلك فإن راتب الرئيس رجب طيب أردوغان سيكون 88 ألف ليرة تركية، حسب صحيفة "يورت" التركية.