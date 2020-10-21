الصحة العالمية: وضع وباء كورونا في مصر جيد مقارنة بالدول الإقليمية

قالت مها طلعت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، إن الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في مصر، جيد حتى الآن، مقارنة بالدول الإقليمية، وعدد الإصابات ثابت منذ مدة، معربة عن أملها في استمرار هذه الحالة، وعدم زيادة الإصابات.

وأضافت "طلعت"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب"، مع برنامج "اليوم"، المذاع على قناة "dmc" الفضائية، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الزيادات التي حدثت الأيام الماضية كانت حوالي 10 أو 20 إصابة، وهي ليست مشكلة.

وأوضحت المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن غالبية دول شرق المتوسط في الفترة الأخيرة ارتفعت فيها الإصابات بشكل كبير، ووصلت إلى الآلاف، ولكن الزيادة حتى 100 إصابة لا تعتبر زيادة كبيرة، والعالم كله يراقب اللقاحات، وعدد منها في مراحل التجارب النهائية.

وأشارت إلى أنه بعد الانتهاء من التجارب سوف نعرف اللقاحات التي سوف تستمر، مشددة على أهمية التأكد من فاعليتها، كما أنه في الإقليم هناك 7 دول بينها مصر تتشارك في تطوير اللقاح، وكلما زادت الدول زادت الأعداد المستهدفة، وزادت الفائدة.

وأعربت عن أملها في انتهاء التجارب السريرية بنهاية العام الجاري، وبعدها سوف تأخذ الشركات وقتا للتصنيع، موضحة أن اللقاحات قد تكون موجودة في صيف 2021، أو نصف عام 2021، وقد تحصل الدول على 20% من احتياجاتها من هذه اللقاحات.