"الصحة العالمية" لـ"الوطن": زيادة إصابات كورونا طبيعي بسبب قرب الشتاء

علق الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، على ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا في مصر، قائلا: "احنا ما زالنا في معدل الأمان للفيروس والزيادة متخضش أوي".

وأضاف "عصمت" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يجب على المواطنيين عدم الاستهتار في التعامل مع كورونا، مشيرا إلى أن الأرقام التى ظهرت مؤخرا للمصابين، مجرد تنبيه عن خطورة فصل الشتاء والفيروس، مؤكدا أن الأخير ينتشر بشكل سريع فى درجات الحرارة المنخفضة، لافتا الى زيادة الأعداد في فصل الشتاء.

وشدد مستشار منظمة الصحة العالمية، على أنه لابد من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وغسل اليدين باستمرار، والحذر في فصل الشتاء والتهوية الجيدة: "الناس بتقفل في الشتاء وبتحب تقعد جمب بعض ويقفلوا الشبابيك، أرجوكم بلاش تقفيل شبابيك ولا قعاد جمب بعض".

ونصح الدكتور جمال عصمت، كبار السن بضرورة أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية؛ لأنه يساعد في أربعة أمور هامة، منها حمايتهم من التعرض للإصابة بالإنفلونزا: "الشخص الذي أخذ مصل الانفلونزا من السهل معرفة أنه مصاب بفيروس كورونا أم لا، الشخص الذي يصاب بالانفلونزا الموسمية مناعته تقل ويكون سهل التعرض لفيروس كورونا"

وأعلن مجلس الوزراء، فيما يتعلق بمتابعة آخر المستجدات الخاصة بانتشار فيروس كورونا، أنّ التقارير أظهرت أنّ أعداد المصابين بالفيروس بدأت تأخذ منحنى تصاعديا مرة أخرى، ما يدعو إلى أهمية الاستمرار والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات في مختلف المواقع والأماكن العامة، ووسائل النقل الجماعي، موجّها بتطبيق الغرامات على غير الملتزمين، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن، والعمل على رفع وعي المواطنين بأهمية ذلك، مؤكدا أنّه دون استقرار الوطن، فلن نستطيع تحقيق أي تقدم في مختلف مناحي الحياة.