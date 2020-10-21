الجيش الليبي: لا حديث عن وقف إطلاق نار دائم قبل حل الميليشيات

لليوم الثالث على التوالي تواصل اللجنة العسكرية "5+5" لحل أزمة ليبيا، محادثاتها المباشرة بمقر الأمم المتحدة في جنيف، ويراهن المجتمع المحلي والدولي على اللجنة المشكلة من 10 مسؤولين عسكريين من طرفي الصراع الليبي، من أجل تحقيق مرحلة جديدة من التوافق، تقود إلى تسوية شاملة لإنهاء الصراع والتفكّك داخل البلاد.

وقال اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، خلال تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على يوتيوب، أن المباحثات بين الوفدين تدور وسط أجواء إيجابية، وأشار إلى أن هناك محاولات جديّة للتوصل إلى حل للخروج من الأزمة، لكن "المحجوب" لفت أيضا إلى أنه من المبكر الحديث عن الوصول إلى توافق نهائي وشامل.

وشدد المحجوب، على أنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار دائم إلا بعد إخلاء البلاد من المرتزقة وحل الميليشيات، موضحًا أن اجتماعات جنيف تبحث آليات لإخراج المرتزقة.

وتسعى المحادثات العسكرية المباشرة إلى تثبيت وقف إطلاق النار، ووضع خطة مشتركة لتفكيك المجموعات المسلحة، والتفاهم حول بقاء سرت والجفرة منطقة منزوعة السلاح، والأهم من كل ذلك، وأحد أبرز شروط الجيش، إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.