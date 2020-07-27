خالد المحجوب: ما يحدث في ليبيا خطر على الأمن القومي العربي بالكامل

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن وحدات من المرتزقة حاولت التقدم تجاه الجفرة لكن الجيش الليبي تعامل معها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc": "أثبتنا حتى الآن أننا ملتزمون بمخرجات القاهرة من منطق القوة وليس الضعف".

وتابع أن تركيا تحاول التأثير بشكل كبير في ليبيا من خلال دعم المرتزقة والإرهابيين، مشيرًا إلى أنها تريد التخلص منهم أيضًا، مفسرًا ذلك بأن عودتهم إلى تركيا مسألة خطيرة.

وأشار إلى أن الجيش الليبي يرصد كل مناطق تحرك المرتزقة وأعدادهم، موضحًا أن طرابلس وحدها تحتوي على أكثر من 5800 مرتزق نقلتهم تركيا إلى ليبيا.

وأوضح، أن الجيش الليبي هو الأقوى على الأرض، متابعًا: "دربنا نفسنا جوًا وبرًا وبحرًا، ونحتاج إلى دعم لوجستي معين، وهذا يتم على مستوى عملياتي لا يجب البوح عنه لوسائل الإعلام".

وشدد على أن مصر هي المحرك الحقيقي للفاعلية العربية على جميع المستويات، مردفًا أن ما يحدث في ليبيا خطر على الأمن القومي العربي بالكامل وليس مصر فقط.