طارق شوقي: 8 ملايين طالب مستفيد من نظام التعليم الجديد

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن عدد الطلبة المستفيدين من نظام التعليم الجديد، أكثر من 8 ملايين طالب، وهناك حركة مستمرة وراء الكواليس في الوقت الحالي، لبناء مناهج للمراحل التعليمية من رابعة ابتدائي لسادسة ابتدائي، من أجل استعجال انطلاق البرنامج لهم.

وأضاف "شوقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أن التطوير في المرحلة الثانوية والمنصات الرقمية يعمل أيضا، حيث تم إضافة كل مناهج الصف الثالث الثانوي، واستكمال مناهج أولى وثانية ثانوي على منصة التعليم، ليكون هناك مصادر متكاملة على منصة التعليم، وتم إضافة اللغة الفرنسية على المنصة مع الإنجليزية والعربية، إلى جانب القنوات التعليمية التي تساعد الطلبة على استكمال العملية التعليمية من المنزل.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على فتح قناة جديدة لمراحل تعليمية أخرى بجانب قناة مدرستنا، بأحدث التكنولوجيات الموجودة، ليكون هناك مصادر عديدة للطلبة للحصول على المعلومة، ويستغنوا عن الدروس الخصوصية.

وأردف: "الثانوية العامة بشكلها القديم ليست موجودة، طريقة التقييم اختلفت عما كانت في الماضي، وامتحانات الثانوية العامة ستكون ثلاثة فرصة للمرة الأولى في تاريخ مصر، لقتل بعبع الامتحان، "الطالب يقدر يمتحن مرة واتنين وتلاتة، وينتقي الأرقام الأعلى في كل مادة على حدة".

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين، وذلك في إطار خطة نهوض الدولة بأوضاع السادة المعلمين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه الدكتور طارق شوقي، الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة المالية ومجلس الوزراء، قائلا: "لقد اجتهدنا كثيرًا حتى نصل إلى هذا القرار، وهي خطوة ممتازة على طريق تقدير المعلمين، بجانب حوافز أخرى كثيرة خلال العام، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق القانون بعد إقراره من مجلس النواب".

وأشار شوقي، إلى أن مشروع القانون يستهدف تحسين الأوضاع المالية لـ2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم، بتكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية، وذلك باعتبارهم الركيزة الأساسية في المشروع القومي لتطوير التعليم، الذي يسعى لخلق جيل مبدع ومبتكر، قادر على الإسهام الفعال في بناء وتنمية وطنه.