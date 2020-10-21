التعليم: الزيادة المقررة على بدل وحوافز المعلمين وليس المرتب الأساسي

فسر مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الزيادات الجديدة للمعلمين التي أعلنتها الحكومة منذ قليل، بمؤتمر صحفي في مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والتي تمثلت في زيادة بدل المعلم وحوافز الأداء ومكافأة امتحانات النقل، مؤكّدًا أنَّ الزيادات لم تشمل المرتب الأساسي للمعلمين.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إنَّ الزيادات الجديدة سيتمّ تطبيقها على المعلمين بدءا من يناير المقبل، مشيرًا إلى أنَّ المرتب الأساسي للمعلمين سيظل كما هو، ولكن تمّ زيادة البدل وحافز الأداء ومكافأة امتحانات النقل، مؤكّدًا أنَّ الزيادات الجديدة خطوة هامة فى تحسين مستوى معيشة المعلمين.

ومن جهته، أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ الوزارة تسعى بكل الطرق إلى تحسين الدخل المادي للمعلمين، مشيرًا إلى أنَّ المعلمين هم العنصر الأساسي بمنظومة العملية التعليمية فى مصر، موضحًا أنَّ الهدف من الزيادات الأخيرة تحسين دخل المعلمين.

وقال شوقي، لـ"الوطن"، إنَّ الوزارة تسعى طوال الوقت على تنفيذ جميع المطالب المشروعة للمعلمين، مشيرًا إلى أن تحسين الأوضاع المالية للمعلمين سيعمل على تقديمهم خدمات تعليمية متميزة لجموع الطلاب بمختلف مراحل التعليم، مؤكّدًا أنَّ العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير اليوم الدراسي بالمدارس.

من جهته، أكّد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بجلس الوزراء اليوم، أنَّ مشروع القانون يتضمن زيادة بنسبة 50% من قيمة بدل المعلم في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1.4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1.8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافي شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50% من قيمة حافز الأداء الحالي في 30 يونيو 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1.4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، إلى جانب منح مكافاة إضافية عن امتحانات النقل لكل العاملين بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية تعادل 25٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونيو 2020، ويستفيد من هذه المكافأة الإضافية 1.4 مليون معلم بمتوسط شهري يتراوح من 65 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، كما يستفيد منها أيضًا 700 ألف موظف بمتوسط شهري يتراوح من 50 جنيهًا إلى 155 جنيهًا، بتكلفة سنوية 2.3 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، لافتًا إلى أن مشروع القانون يتضمن أيضًا إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية.

يُذكر أنَّ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه، اليوم، على مشروع قانون لتحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري، وذلك تنفيذًاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الإطار.