محمد حفظي: هناك جيل كامل توقف عن القراءة.. الدراما تشكل الوعي

قال المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الأفلام لها تأثير عالي، بسبب قلة الإقبال على القراءة، فهناك جيل كامل توقف عن القراءة في وقت يتشكل الوعي من أعمال الدراما في الأفلام والمسلسلات، وهناك أمل على الجيل الجديد في إعادة الاعتبار للقراءة مرة أخرى.

وأضافت "حفظي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين ليلي عز العرب وياسمين فهمي، في برنامج "إحنا الستات"، على شاشة "TeN "، أن مصطلح السينما المستقلة تنتمي إلى فكر المخرج أو صناعها بنوع من الحرية والتجرد من معطيات السوق أو شروط السينما التجارية، لكنه لا يطغى كما في الأفلام التي يتم عرضها في السينما ولكن هذا لا يقلل من أهمية الأفلام التجارية التي يتم إنتاجها.

وأوضح رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن المتبقي على مهرجان القاهرة 40 يومًا فقط، وهذا وقت ليس كبيرًا، مشيرًا إلى أنه قام بتوجيه دعوة للضيوف، وتوافق على أعضاء لجان التحكيم بنسبة 80%، وسيكون هناك مؤتمر صحفي خلال أسبوعين للإعلان عن كافة التفاصيل.

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن منح الفنانة منى زكي، جائزة فاتن حمامة للتميز، في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة بالأعمال البارزة.

وقال رئيس المهرجان محمد حفظي، في بيان صحفي: "منى زكي هي نجمة جيلها بامتياز، والنموذج المثالي لصورة المرأة في السينما المصرية، استطاعت باختياراتها الذكية أن تحقق المعادلة وتجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية، دون أن تنجر لتقديم أعمالا لمجرد التواجد، فهي دائما تعرف متى تقول لا، ولذلك تحتفظ ببريقها ونجوميتها بالإضافة إلى احترام وتقدير الجمهور حتى إذا غابت بعض الوقت"، مؤكدًا على أن مهرجان القاهرة يسعد بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز في افتتاح الدورة 42.